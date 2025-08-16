Barça : Hansi Flick devra faire des choix pour le premier onze en Liga

Pour le premier match officiel du FC Barcelone en 2025-2026, face à Majorque en Liga, l’entraîneur Hansi Flick doit déjà faire quelques choix importants, notamment en défense. Le quotidien Sport explique que malgré la récente prolongation de Jules Koundé, le Français n’est pas assuré d’être titulaire à son poste habituel de latéral droit. Il pourrait être concurrencé par Eric García, que le coach allemand semble apprécier dans ce rôle.

La suite après cette publicité

Au poste de milieu offensif, un duel intéressant oppose Dani Olmo à Fermín López. Si le premier est considéré comme le titulaire naturel, le second a marqué des points durant la préparation estivale, notamment avec un doublé contre Côme. Flick a d’ailleurs souligné sa nette progression, laissant entendre que la place de titulaire est loin d’être acquise pour Olmo. Le Barça et Majorque s’affrontent ce samedi à 19h30.