Menu Rechercher
Commenter 9
Liga

Barça : Hansi Flick devra faire des choix pour le premier onze en Liga

Par André Martins
1 min.
Hansi Flick @Maxppp

Pour le premier match officiel du FC Barcelone en 2025-2026, face à Majorque en Liga, l’entraîneur Hansi Flick doit déjà faire quelques choix importants, notamment en défense. Le quotidien Sport explique que malgré la récente prolongation de Jules Koundé, le Français n’est pas assuré d’être titulaire à son poste habituel de latéral droit. Il pourrait être concurrencé par Eric García, que le coach allemand semble apprécier dans ce rôle.

La suite après cette publicité

Au poste de milieu offensif, un duel intéressant oppose Dani Olmo à Fermín López. Si le premier est considéré comme le titulaire naturel, le second a marqué des points durant la préparation estivale, notamment avec un doublé contre Côme. Flick a d’ailleurs souligné sa nette progression, laissant entendre que la place de titulaire est loin d’être acquise pour Olmo. Le Barça et Majorque s’affrontent ce samedi à 19h30.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (9)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Barcelone
Hansi Flick
Jules Koundé
Eric García
Dani Olmo
Fermín

En savoir plus sur

Liga Liga
Barcelone Logo Barcelone
Hansi Flick Hansi Flick
Jules Koundé Jules Koundé
Eric García Eric García
Dani Olmo Dani Olmo
Fermín Fermín
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier