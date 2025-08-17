Menu Rechercher
Eric Bailly est proche de retrouver un club

Par André Martins
Tudor et Eric Bailly lors d'OM-Clermont @Maxppp

Eric Bailly poursuit son aventure en Europe. Libre depuis la fin de son contrat avec Villarreal en juin, le défenseur ivoirien de 31 ans est sur le point de s’engager avec le Real Oviedo, fraîchement promu en Liga. Sollicité par plusieurs clubs saoudiens, l’ancien joueur de l’OM (2022-2023) et de Manchester United a finalement préféré rester dans le championnat espagnol. Selon L’Équipe, il devrait signer un contrat de deux ans avec le club asturien.

Arrivé à Villarreal en janvier 2023 après un court passage à Besiktas, Bailly y a disputé 25 matchs toutes compétitions confondues, dont 22 en Liga. Cette signature à Oviedo marque un nouveau chapitre pour le champion d’Afrique 2015, qui espère retrouver du temps de jeu régulier et relancer sa carrière en première division espagnole.

Pub. le - MAJ le
