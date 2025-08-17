Liga : le Celta de Vigo chute à domicile contre Getafe

Attraction de Liga la saison dernière avec une 7e place obtenue, le Celta de Vigo démarre ce nouvel exercice sur des bases bien moins élevées. Ce dimanche, à l’occasion de la 1ère journée, les Galiciens ont été battus à domicile par Getafe (0-2).

Prêté la saison dernière à Saragosse, le jeune Adrian Liso (20 ans) s’est offert son premier but en première division espagnole, tandis que le prometteur attaquant nigérian Christantus Uche (22 ans), passeur décisif, a inscrit le second but des visiteurs pour assurer les trois points aux siens. Un succès rassurant pour une équipe qui n’avait pas gagné le moindre match lors de sa préparation.