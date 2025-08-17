Liga
Liga : le Celta de Vigo chute à domicile contre Getafe
1 min.
@Maxppp
Attraction de Liga la saison dernière avec une 7e place obtenue, le Celta de Vigo démarre ce nouvel exercice sur des bases bien moins élevées. Ce dimanche, à l’occasion de la 1ère journée, les Galiciens ont été battus à domicile par Getafe (0-2).
La suite après cette publicité
Classement live Ligue 1 McDonald's
|#
|Équipe
|Pts
|J
|DIF
|G
|N
|D
|BP
|BC
|1
|Monaco
|3
|1
|+2
|1
|0
|0
|3
|1
|2
|Strasbourg
|3
|1
|+1
|1
|0
|0
|1
|0
|3
|Lyon
|3
|1
|+1
|1
|0
|0
|1
|0
|4
|Toulouse
|3
|1
|+1
|1
|0
|0
|1
|0
|5
|Auxerre
|3
|1
|+1
|1
|0
|0
|1
|0
|6
|Angers
|3
|1
|+1
|1
|0
|0
|1
|0
|7
|Rennes
|3
|1
|+1
|1
|0
|0
|1
|0
|8
|Lille
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|3
|3
|9
|Brest
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|3
|3
|10
|Nantes
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|0
|0
|11
|PSG
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|0
|0
|12
|Paris FC
|0
|1
|-1
|0
|0
|1
|0
|1
|13
|Lens
|0
|1
|-1
|0
|0
|1
|0
|1
|14
|Lorient
|0
|1
|-1
|0
|0
|1
|0
|1
|15
|Metz
|0
|1
|-1
|0
|0
|1
|0
|1
|16
|Nice
|0
|1
|-1
|0
|0
|1
|0
|1
|17
|Marseille
|0
|1
|-1
|0
|0
|1
|0
|1
|18
|Le Havre
|0
|1
|-2
|0
|0
|1
|1
|3
Prêté la saison dernière à Saragosse, le jeune Adrian Liso (20 ans) s’est offert son premier but en première division espagnole, tandis que le prometteur attaquant nigérian Christantus Uche (22 ans), passeur décisif, a inscrit le second but des visiteurs pour assurer les trois points aux siens. Un succès rassurant pour une équipe qui n’avait pas gagné le moindre match lors de sa préparation.
En savoir plus sur
La suite après cette publicité
La prestation XXL de Lamine Yamal a choqué l’Espagne, l’Angleterre s’enflamme pour la nouvelle star de Manchester City
Nos dernières vidéos
La prestation XXL de Lamine Yamal a choqué l’Espagne, l’Angleterre s’enflamme pour la nouvelle star de Manchester City
Les plus lus
Explorer