La Liga va révolutionner le fonctionnement de la VAR

La Liga va inaugurer une nouvelle approche de l’arbitrage vidéo pour la saison 2025/26, avec pour objectif un usage plus limité et ciblé du VAR. Lors du match Gérone-Rayo Vallecano ce vendredi, les nouvelles règles entreront en vigueur : le VAR n’interviendra qu’en cas d’erreurs claires, évidentes et manifestes, laissant la décision finale à l’arbitre principal selon Sport. L’idée est de revenir à l’esprit initial de l’outil, considéré comme un outil de sécurité et non comme un filtre systématique pour chaque action controversée.

La suite après cette publicité

Parallèlement, la Fédération espagnole (RFEF) et la CTA ont créé le VAR-PRO, un organisme regroupant 15 arbitres spécialisés qui officieront exclusivement en Première et Deuxième Division. Cette équipe dédiée vise à standardiser les critères d’intervention, à offrir une formation spécifique et à garantir une expertise accrue. Leurs performances seront évaluées par des analystes VAR, et la sélection des matchs dépendra également de leurs résultats, marquant une véritable mini-révolution dans l’arbitrage espagnol. Désormais, les suiveurs du championnat espagnol n’attendent qu’à voir si ce nouveau dispositif tiendra ses promesses.