Leipzig : l’indésirable André Silva a trouvé un point de chute
André Silva va découvrir la Liga. L’attaquant portugais de 29 ans quitte officiellement le RB Leipzig pour rejoindre Elche. Les deux clubs ont trouvé un accord autour d’1 M€ fixe, assorti de 500 000 € de bonus. Silva est attendu en Espagne dans les prochaines heures pour passer sa visite médicale et signer son contrat selon Sky Germany. Le Werder Brême, un temps intéressé, a rapidement été mis de côté : le joueur n’avait d’yeux que pour Elche.
Un choix qui confirme la trajectoire étonnante d’un avant-centre longtemps annoncé comme l’un des grands espoirs européens. Passé par Porto, Milan, Séville, Francfort ou encore Leipzig, André Silva n’a jamais réussi à s’imposer durablement malgré quelques coups d’éclat. Arriver aujourd’hui à Elche, modeste pensionnaire de Liga, illustre une carrière en demi-teinte, bien loin des promesses initiales.
En savoir plus sur
Nos dernières vidéos
La prestation XXL de Lamine Yamal a choqué l’Espagne, l’Angleterre s’enflamme pour la nouvelle star de Manchester City
Les plus lus
Explorer