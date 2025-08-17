Menu Rechercher
Leipzig : l’indésirable André Silva a trouvé un point de chute

Par Valentin Feuillette
André Silva @Maxppp

André Silva va découvrir la Liga. L’attaquant portugais de 29 ans quitte officiellement le RB Leipzig pour rejoindre Elche. Les deux clubs ont trouvé un accord autour d’1 M€ fixe, assorti de 500 000 € de bonus. Silva est attendu en Espagne dans les prochaines heures pour passer sa visite médicale et signer son contrat selon Sky Germany. Le Werder Brême, un temps intéressé, a rapidement été mis de côté : le joueur n’avait d’yeux que pour Elche.

Un choix qui confirme la trajectoire étonnante d’un avant-centre longtemps annoncé comme l’un des grands espoirs européens. Passé par Porto, Milan, Séville, Francfort ou encore Leipzig, André Silva n’a jamais réussi à s’imposer durablement malgré quelques coups d’éclat. Arriver aujourd’hui à Elche, modeste pensionnaire de Liga, illustre une carrière en demi-teinte, bien loin des promesses initiales.

