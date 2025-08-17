Menu Rechercher
PSG : Vitinha inscrit le premier but parisien de la saison en Ligue 1

Vitinha avec le PSG @Maxppp
Nantes 0-1 PSG

Vitinha ouvre enfin son compteur en Ligue 1 cette saison, ainsi que celui du PSG. Servi dans l’axe par Nuno Mendes, le milieu portugais, capitaine du soir, arme un tir puissant qui, après une déviation de Chidozie Awaziem, termine au fond des filets sur la droite d’Anthony Lopes. Une action qui récompense sa persévérance et sa technique précise.

L1+
🤯 Vitinha, le capitaine du soir, prend ses responsabilités et trompe la défense nantaise ! 🇵🇹

#FCNPSG
Ce but change la physionomie du match et donne un avantage précieux au PSG, illustrant l’importance de Vitinha dans le jeu de construction et les transitions rapides du club parisien. Une réalisation qui pourrait continuer à solidifier sa confiance pour les prochaines rencontres, après une dernière campagne déjà flamboyante à Paris.

