Ligue 1

PSG : la réaction à chaud de Vitinha après la victoire contre Nantes

Par Allan Brevi
1 min.
Vitinha @Maxppp
Nantes 0-1 PSG

Au micro de Ligue 1+ après la rencontre, l’unique buteur du soir, Vitinha, a expliqué son soulagement après la victoire du PSG face à Nantes (0-1). Le milieu de terrain du PSG a marqué sur une frappe lointaine, contrée par un défenseur nantais, qui a donc trompé le gardien adverse, Anthony Lopes. Le Portugais saluant l’état d’esprit de ses coéquipiers. Un discours encourageant.

« On a eu de la chance, mais ce n’est pas démérité. Si ça n’arrivait pas là, je suis sûr que ça serait arrivé après. Je suis heureux d’avoir marqué, heureux d’avoir aidé l’équipe. Je pense qu’on peut même dire qu’on continue notre préparation. Ce match a été difficile à jouer, mais on n’a même pas deux semaines de préparation. Avec la victoire, c’est encore mieux. C’est un bon match pour notre équipe, une bonne dynamique aussi. C’est sûr qu’il manque des choses, mais c’est normal. On ne va pas se casser la tête. Bien la victoire, bien l’équipe. Les remplaçants sont très bien entrés. Il faut continuer », a-t-il déclaré.

Ligue 1
PSG
Vitinha

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
PSG Logo Paris Saint-Germain
Vitinha Vitinha
