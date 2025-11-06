Toni Kroos défend Luis Diaz pour sa faute sur Hakimi

Mardi, le PSG défiait le Bayern Munich en Ligue des Champions. Les Parisiens se sont inclinés (1-2) dans ce match malgré une supériorité numérique pendant plus de 45 minutes. En toute fin de première période, Luis Diaz avait expulsé après un vilain tacle sur Achraf Hakimi qui avait quitté les siens, en larmes, après une entorse sévère. Une blessure qui avait poussé l’arbitre du match à revoir sa décision initiale (il avait donné un carton jaune dans un premier temps).

Mais pour l’ancien joueur du Real Madrid Toni Kroos, le tacle de Luis Diaz ne méritait pas rouge. «Pour moi, c’est clair : ce n’était pas un carton rouge ! L’arbitre a laissé la blessure d’Hakimi influencer son appréciation de l’action. Si Hakimi s’était relevé après le contact, personne n’aurait revu l’action. Dans ce genre de situation, l’arbitre doit juger l’action elle-même, et non ses conséquences», a-t-il lancé dans le podcast Einfach mal Luppen.