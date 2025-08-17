Le premier jugement cash de Luis Enrique sur la première d’Illia Zabarnyi avec le PSG

Illia Zabarnyi était du voyage à Udine mardi et mercredi dernier, mais l’Ukrainien n’a pas participé au match de Supercoupe d’Europe remporté par le Paris Saint-Germain face à Tottenham (2-2, 5 tab 4). Nouvelle recrue parisienne (63 M€ hors bonus), l’ancien défenseur de Bournemouth n’a cependant pas attendu bien longtemps avant de faire ses grands débuts sous le maillot rouge et bleu. Comme beaucoup de ses nouveaux coéquipiers, «Zaba» a profité de la nécessité de Luis Enrique de faire tourner son effectif pour avoir sa chance à l’occasion de la première journée de Ligue 1 face au FC Nantes.

En plus de Zabarnyi, le coach espagnol des champions d’Europe en titre avait en effet décidé d’aligner un onze de départ très remanié. Seuls quatre titulaires de mercredi ont été reconduits (Lucas Chevalier, Vitinha, Warren Zaïre-Emery, Bradley Barcola), accompagnés par quatre des remplaçants très en vue à Udine (Fabian Ruiz, Ibrahim Mbaye, Kang-in Lee et Gonçalo Ramos). Lucas Beraldo, Lucas Hernandez et donc Illia Zabarnyi complétaient le tableau. Pour l’Ukrainien, la question de sa forme physique ne se posait pas trop puisqu’il a réalisé la présaison des Cherries. En revanche, celui qui est annoncé comme le successeur de Marquinhos était forcément très attendu, d’autant qu’il faisait ses débuts au sein d’une défense expérimentale avec Beraldo. Et pour sa première, l’ex-pensionnaire des Cherries a vécu une rencontre plutôt tranquille après la victoire des siens (1-0).

«J’ai pris beaucoup de plaisir»

S’il a quand même perdu 7 ballons et perdu tous ses duels aériens (0/2), l’Ukrainien a remporté tous ses duels au sol (2/2) et affiche un excellent ratio de passes (95% de passes réussies, 4 sur 4 au niveau des passes longues). Surtout, il a profité d’un FC Nantes évoluant en bloc bas pour ne pas avoir beaucoup de travail. Partenaire d’un soir, Lucas Beraldo a jugé l’arrivée de son nouveau coéquipier. «C’est un joueur incroyable. Je pense qu’il aura beaucoup de facilité pour jouer avec nous. Il va beaucoup nous aider. Nous sommes là aussi pour l’aider à se sentir comme à la maison», a-t-il déclaré en zone mixte. Lui aussi interrogé sur sa recrue au micro de Ligue 1+, Luis Enrique s’est dit satisfait de son match. «Je pense que les trois joueurs qu’on a signé ce sont des joueurs qui vont apporter beaucoup de choses, Lucas et Illia ont joué aujourd’hui à très bon niveau, ce sont des joueurs qui peuvent améliorer l’équipe. C’est le premier match de la saison, on est tranquille et confiant.»

Enfin, le principal intéressé n’a pas caché sa satisfaction à l’issue du match, toujours sur Ligue 1+. «C’est différent, mais j’ai beaucoup aimé, j’adore jouer dans ces équipes qui ont la possession, j’ai pris beaucoup de plaisir. Je me suis plutôt bien senti, les supporters étaient là, c’était appréciable, on ressent leur soutien, je ne connais pas mes coéquipiers depuis longtemps, mais il y a des joueurs incroyables. Ça a été très long, ça a pris du temps, je suis très heureux d’être ici et tout le monde veut me mettre dans les meilleures conditions donc tout va bien. C’est un grand club, je dois gagner les duels, je dois tout gagner, mais j’aime cette pression, ça va me faire grandir. Mon but est d’aider du mieux possible, je vais me battre pour eux que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue des Champions. Je suis très heureux ici». C’est dit.