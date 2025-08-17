Nantes - PSG : les notes du match

Fraîchement vainqueur de la Supercoupe de l’UEFA face à Tottenham (2-2, 4-3 aux tirs au but), le Paris Saint-Germain a lancé sa saison avec un premier trophée et une bonne dose de confiance. De son côté, le FC Nantes, treizième de Ligue 1 la saison passée à seulement trois points de la zone rouge, espérait repartir sur de nouvelles bases après une année éprouvante, marqué par l’arrivée de Luis Castro sur le banc. Pour ce début d’exercice, les Franciliens ont aligné un onze remanié, intégrant plusieurs habituels remplaçants, à l’image de Gonçalo Ramos en pointe, soutenu par Barcola et Mbaye.

Le PSG a rapidement pris le contrôle du ballon face à Nantes, sans pour autant se contenter de faire tourner. Dès les premières minutes, Lee Kang-In a mis le feu dans la surface nantaise, tandis que Warren Zaïre-Emery a réalisé un retour défensif spectaculaire pour contrer Guirassy (12e). Barcola a ensuite adressé un superbe centre vers Mbaye, légèrement trop court (14e), et Vitinha a été servi en profondeur, mais la défense nantaise a parfaitement anticipé (25e). Nantes a eu sa première vraie occasion à la 32e minute, avec une belle diagonale de Benhattab pour Mohamed, mais Chevalier a repoussé le ballon. Peu avant la pause, Gonçalo Ramos a trouvé la barre transversale sur un tir en angle fermé, servi par Fabián Ruiz (43e), laissant le score toujours vierge à la mi-temps.

Vitinha trouve la faille

Au retour des vestiaires, le PSG est revenu avec de l’ambition. À la 50e minute, Ibrahim Mbaye a provoqué côté droit, pénétré dans la surface mais a été contré en corner. Deux minutes plus tard, il a glissé un ballon sur la droite vers Kang-In Lee, mais Anthony Lopes, sorti de ses buts, a capté le ballon (52e). Luis Enrique a décidé de dynamiser son équipe pour la dernière demi-heure en opérant plusieurs changements : Dembélé, Doué, Hakimi et Nuno Mendes ont fait leur entrée, tandis que Lucas Hernandez, Kang-In Lee, Fabián Ruiz et Ibrahim Mbaye ont quitté la pelouse. À la 66e minute, Lucas Beraldo a failli marquer. Sur un centre venu de la gauche d’Ousmane Dembélé, Illia Zabarnyi n’a fait qu’effleurer le ballon de la tête au second poteau, et Beraldo s’est jeté pour le dévier, mais le ballon a ensuite rebondi sur un Nantais avant qu’il ne puisse le reprendre.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 2 PSG 3 1 +1 1 0 0 1 0 11 Nantes 0 1 -1 0 0 1 0 1

Vitinha a finalement trouvé la faille. Servi dans l’axe par Nuno Mendes, son tir a été légèrement dévié par un joueur nantais avant de finir dans le but, sur la droite d’Anthony Lopes (68e, 0-1). À la 77e minute, Gonçalo Ramos, servi dans l’axe par Désiré Doué, a cru doubler la mise pour le PSG. Mais après vérification par l’arbitrage vidéo, son but a été annulé pour hors-jeu. Le match est ensuite devenu haché, avec peu d’intensité, et Nantes a peiné à s’approcher du camp parisien malgré un pressing important. Une victoire courte (0-1) mais rassurante pour les hommes de Luis Enrique, qui retrouveront la Ligue 1, et le Parc des Princes, le 22 août prochain contre Angers.

- L’homme du match : Vitinha (7) : capitaine du soir en l’absence de Marquinhos, le Portugais a montré une très belle activité. Davantage porté vers l’offensive, il a multiplié les courses et les orientations du jeu pour tenter de déstabiliser le bloc bas des Canaris. Sûrement encore trop juste physiquement, l’ancien joueur de Porto a malgré tout déroulé une partition très sérieuse avant d’être récompensé. Avec un brin de réussite, il libérait Paris d’une frappe de l’extérieur de la surface détournée et qui trompait Lopes (67e). Fort de 10 ballons récupérés et de 96% de passes réussies, il a encore prouvé qu’il était un indispensable du collectif francilien. Patron.

Nantes

- Lopes (5) : titularisé dans les cages nantaises, l’ancien portier de l’OL a vécu un début de match assez tranquille, sans véritable danger à gérer dans le premier quart d’heure. Un peu plus tard, Anthony Lopes s’est illustré pour la première fois en intervenant sans difficulté sur une frappe trop écrasée de Bradley Barcola à la 39e minute. Sollicité à deux reprises seulement en première période, il a permis aux Canaris de rejoindre les vestiaires sur un score nul et vierge. Mais au retour de la pause, la physionomie a changé : sur une frappe de Vitinha, déviée malencontreusement par Awaziem, Lopes n’a rien pu faire et a dû s’incliner à la 67e minute (0-1). Un match en demi-teinte pour lui.

- Amian (5) : nouveau capitaine du FC Nantes sous l’ère Luis Castro, le natif de Toulouse a connu une première période contrastée. Pris de vitesse à plusieurs reprises par Bradley Barcola, notamment sur un centre dangereux du champion d’Europe à la 15e minute, il a néanmoins su répondre dans l’engagement. Le latéral droit a remporté trois duels durant le premier acte et a, dans l’ensemble, livré une prestation défensive correcte, confirmant son rôle de leader dans la ligne arrière nantaise.

- Awaziem (4,5) : positionné à droite de la défense centrale aux côtés de Tati, le numéro 6 nantais a longtemps tenu son rôle avec sérieux malgré quelques fragilités. Solide dans les duels, il est parvenu à contenir physiquement Gonçalo Ramos et s’est montré précieux dans ses interventions. Awaziem a même sauvé son équipe à la 35e minute en se jetant au sol pour contrer une frappe de Lee, permettant aux Canaris de conserver le score nul. Malheureux en seconde période, le Nigérian s’est toutefois retrouvé coupable malgré lui sur l’ouverture du score : sa déviation malchanceuse a trompé Lopes sur la frappe de Vitinha, qui a terminé au fond des filets (0-1).

- Tati (5) : solide défensivement, le défenseur central d’1,90m s’est imposé physiquement à plusieurs reprises et a parfaitement contenu Gonçalo Ramos sur les phases de coups de pied arrêtés. Pour sa grande première en professionnel, Tati a été directement confronté à ce qui se fait de mieux en Ligue 1. Pourtant, malgré le contexte et l’envergure de l’adversaire, son manque d’expérience ne s’est absolument pas fait sentir. Lucide dans ses interventions et appliqué dans ses placements, il a livré une prestation pleine de maturité, prometteuse pour la suite de la saison. Un match prometteur sur le plan individuel.

- Cozza (4,5) : l’ancien Montpelliérain a globalement bien contenu le très jeune Ibrahim Mbaye, malgré quelques fulgurances dangereuses de l’ailier parisien de seulement 17 ans dans son dos. À la 31e minute, Nicolas Cozza a de nouveau pris l’avantage sur son adversaire direct grâce à son impact physique et sa lecture du jeu. Souvent porté vers l’avant, le défenseur nantais n’a pas hésité à se projeter pour accompagner les phases offensives, mais il a trouvé en Zaïre-Emery un adversaire attentif, capable de couper plusieurs de ses initiatives. Son match a été bien plus compliqué après les entrées de Doué et Dembélé.

- Lepenant (3,5) : positionné dans l’entrejeu du FC Nantes, Johann Lepenant avait la lourde responsabilité d’organiser le jeu de son équipe face à l’armada parisienne. Dès l’entame de la seconde période, il s’est illustré par une belle projection vers l’avant, délivrant un excellent ballon à Yassine Benhattap, qui n’a malheureusement pas réussi à conclure. Actif dans la récupération et volontaire dans ses transmissions, l’ancien Lyonnais a montré de l’envie, mais a manqué dans l’application. Avec les entrées conjuguées d’Ousmane Dembélé, d’Achraf Hakimi et de Désiré Doué, Lepenant a semblé dépassé par le rythme et la justesse technique de ses adversaires, à l’image d’un collectif nantais logiquement étouffé dans le dernier quart d’heure.

- Kwon (3,5) : fraîchement arrivé de Hibernian, le milieu de terrain coréen de 24 ans a découvert la Ligue 1 dès cette première journée, et son adaptation a été loin d’être évidente. Titulaire d’entrée en sentinelle derrière Johann Lepenant et Leroux, Kwon Hyeok-Kyu a souvent paru dépassé par le rythme et l’intensité du match. Si certains aspects de sa récupération et de sa conservation du ballon ont été corrects, il a souvent manqué de vitesse et de justesse dans ses relances, peinant à soulager efficacement la pression exercée par Vitinha et Fabián Ruiz. Son manque d’expérience s’est fait sentir, et il lui faudra encore du temps pour devenir un véritable atout pour Luis Castro. Il a été remplacé par Coquelin à la 79e minute. L’ancien joueur d’Arsenal a récupéré le brassard de capitaine.

- Leroux (3,5) : le numéro 66 nantais a été rapidement mis en difficulté dès l’entame de match par Lucas Hernandez, qui n’a pas hésité à le provoquer dans son couloir. À la 23e minute, Leroux a même commis une faute sur le Champion du monde 2018, une intervention un peu trop engagée qui aurait très bien pu lui valoir un avertissement. Malgré cette entame compliquée, le jeune Canari n’a pas baissé les bras et a tenté de se remettre dans le match par son activité et son agressivité. Il a été remplacé par Tabibou à la 86e minute. L’entrant a réalisé une frappe lourde à la 90e minute, qui s’est finalement envolée dans les tribunes.

- Benhattap (5,5) : le meilleur joueur de National de la saison 2024-2025 était titularisé sur l’aile droite. Il a réalisé une entame de match remarquable, il a réussi à démontrer ses qualités techniques à de multiples reprises. Yassine Benhattap a souvent mis en difficulté Lucas Hernandez sur son aile, multipliant les feintes de corps. Cependant, il n’a jamais vraiment réussi à trouver l’axe de frappe. Auteur d’une très belle première sous les couleurs nantaises, Yassin Benhattab a été remplacé par la recrue Hyeon-Seok Hong à la 59e minute.

- Mohammed (3) : positionné seul en pointe, celui qui avait inscrit six buts la saison dernière a eu du mal à se montrer en début de rencontre, tant le pressing constant de Zabarnyi et Beraldo l’a gêné. Probablement le joueur le plus discret côté FC Nantes, il est resté esseulé tout au long du match, peinant à se connecter avec ses coéquipiers et à trouver des espaces dans une défense bien regroupée. Un match à oublier. Il a été remplacé par Camara à la 79e.

- Guirassy (4,5) : auteur de 3 buts en 3 matchs titulaires toutes compétitions confondues la saison passée, Bahereba Guirassy se retrouvait face à Warren Zaïre-Emery sur son couloir gauche. Très actif lors des transitions offensives, il a aussi réalisé beaucoup de retours défensifs pour aider Cozza lors des dédoublements entre Mbaye et Zaïre-Emery. Blessé à la cuisse, il est sorti à la 59e minute, remplacé par le prodige Matthis Abline, qui n’aura pas permis aux siens de revenir dans ce match.

PSG

- Chevalier (5,5) : pour sa grande première en L1 sous le maillot du PSG, l’ancien portier du LOSC a vécu une soirée très tranquille. Profitant de l’outrageuse domination des siens, l’international français n’a jamais été inquiété au cours du premier acte, si ce n’est cette intervention sur le centre de Yassine Benhattab (32e). Encore très tranquille au retour des vestiaires, le nouveau gardien parisien n’a pas eu à forcer son talent.

- Zaïre-Emery (5,5) : aligné dans un rôle de latéral droit, en phase défensive, WZE a surtout travaillé dans l’entrejeu du PSG. Disponible pour ses partenaires, il a fait preuve d’une intelligence de placement pour créer le décalage. Solide défensivement (9 ballons récupérés), à l’image de cette superbe intervention face à Guirassy (12e), il a toutefois manqué de clairvoyance dans la dernière passe. Un match malgré tout cohérent.

- Zabarnyi (5,5) : arrivé cet été en provenance de Bournemouth, le défenseur ukrainien faisait ses grands débuts sous la tunique parisienne. Coupable d’un premier dégagement douteux, il a ensuite parfaitement tenu son rang, bien aidé par l’apathie des Nantais. Solide dans le duel et vigilant pour couvrir les prises de profondeur des attaquants nantais, il s’est également offert quelques précieux retours pour soulager sa défense (5 ballons récupérés). Une première sortie encourageante.

- Beraldo (6,5) : préféré à Pacho pour débuter face à Nantes, le Brésilien a livré un très grand match. Malgré quelques interventions parfois limites en début de match, il n’a jamais été débordé. Appliqué dans ses transmissions, il a bien contrôlé les offensifs nantais (7 duels remportés sur 11, 5 ballons récupérés). Sur un centre de Dembélé, il est tout proche de libérer les siens mais sa reprise finissait sur le poteau extérieur de Lopes (66e). Une copie très sérieuse.

- Hernandez (6) : titularisé dans le couloir gauche de la défense parisienne - Nuno Mendes débutant sur le banc - l’international français a régulièrement été sollicité par ses coéquipiers. Peu mobilisé sur le plan défensif et sérieux quand il le fallait, il a ainsi multiplié les montées pour apporter le surnombre. Présent dans la surface (45e), il a rendu une copie cohérente. Remplacé par Mendes (61e), impliqué sur l’ouverture du score parisienne en décalant Vitinha et parfait sur le plan défensif.

- Ruiz (4,5) : brillant ces derniers mois, le milieu de terrain espagnol occupait une position de sentinelle face aux Canaris. Rampe de lancement des offensives parisiennes, il a participé à l’emprise du PSG dans l’entrejeu. Agressif dans le duel, il n’a toutefois pas trouvé cette passe décisive ou ce décalage tranchant pour faire la différence. Remplacé par Hakimi (61e), qui a totalement déséquilibré le collectif nantais par son positionnement.

- Lee (3) : en l’absence de Neves, suspendu, le Sud-Coréen débutait cette première journée face aux Canaris. Dans un rôle de milieu excentré, il a souvent combiné avec Mbaye mais n’a pas eu un réel impact. Contré sur l’une de ses rares frappes (37e), il a progressivement disparu des radars. Remplacé par Doué (61e), toujours aussi percutant et fin techniquement.

- Mbaye (3) : profitant du turnover de Luis Enrique (Kvaratskhelia et Dembélé sur le banc), le jeune Titi Parisien avait une belle opportunité de se montrer sur l’aile droite et le numéro 49 a bien tenté de la saisir. Parisien le plus actif en première période, il a souvent provoqué Cozza, sans pour autant créer de réelles différences. Maladroit après un joli décalage de WZE (26e), il était tout proche de se montrer décisif en servant Lee en retrait mais ce dernier voyait sa frappe contrée (37e). Encore trop imprécis après la pause, il a souvent fait le mauvais choix dans le dernier geste (19 ballons perdus, 0 duel remporté sur 7, 0 centre réussi, 2 petits duels gagnés). Remplacé par Dembélé (61e), qui a apporté sa vivacité face au bloc bas des Canaris.

- Ramos (5) : aligné à la pointe de l’attaque parisienne, le Portugais a d’abord vécu un match très compliqué. Esseulé et très peu trouvé par ses coéquipiers, l’ancien joueur de Benfica peinait à se défaire du marquage nantais. Il fallait finalement attendre la fin du premier acte pour le voir briller une première fois. Devançant la sortie de Lopes, il tentait ensuite le lob mais celui-ci terminait sa course sur la barre transversale (42e). Très peu trouvé après la pause, il surgissait juste avant sa sortie pour tromper Lopes d’une frappe puissante du gauche mais son but était finalement refusé pour une position de hors-jeu au départ de l’action. **Remplacé par Kvaratskhelia (78e), auteur d’une entrée intéressante.

- Barcola (3) : préféré à Désiré Doué, l’ancien Lyonnais a globalement déçu au cours du premier acte. Régulièrement cherché sur son côté gauche, il n’a jamais été en mesure de déborder son adversaire direct. Auteur d’une frappe trop timide et captée (39e), il a fait preuve d’un manque d’explosivité certain (0 duel remporté sur 7 disputés, 0 dribble réussi, 0 centre réussi), à l’image de cette nouvelle tentative contrée (66e). Replacé à droite en fin de match, il n’a pas eu plus de réussite comme sur cette nouvelle frappe non cadrée après un superbe service de Dembélé (88e).