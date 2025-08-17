Ligue 1
PSG : Luis Enrique est venu chambrer Lucas Beraldo en zone mixte
Ce dimanche soir, le Paris Saint-Germain a remporté son premier match de Ligue 1 de la saison sur la pelouse de Nantes (1-0). Et à l’issue de la rencontre, une scène marrante s’est produite en zone mixte lorsque Lucas Beraldo répondait aux questions des journalistes.
Alors que le défenseur brésilien du PSG avait répondu aux premières questions en français, Luis Enrique a surgi, le sourire aux lèvres. «Tu parles français ? Il parle français ? Bravo Beraldito». Taquin l’Espagnol !
