PSG : Luis Enrique affiche déjà ses très grandes ambitions !

Présent au micro de Ligue1+ après la victoire (1-0) du PSG sur la pelouse du FC Nantes, Luis Enrique a logiquement affiché sa satisfaction. Conscient des manques physiques de son équipe, le technicien espagnol espère surtout que ses troupes retrouveront rapidement le feeling avec le ballon. «La condition physique ? Je pense que c’est une demande que tous les journalistes aiment, ils sont préoccupés avec la capacité physique et mentale, c’est le début du championnat, on a entraîné les joueurs qu’on a entraîné, je veux valoriser mes joueurs, c’est un très bon match», a tout d’abord confié l’intéressé avant d’afficher ses ambitions pour la saison à venir.

«Les méthodes, quel que soit l’entraineur, notre travail est d’améliorer l’équipe, c’est mon objectif. Il manque encore le feeling avec le ballon, c’est plus important que la condition physique, ils sont jeunes, ils ont de l’ambition, il faut retrouver ce feeling, c’est la chose la plus importante. C’est le premier match de la saison, on est tranquille et confiant. On a besoin de tous les joueurs, ils aiment jouer les matches importants mais pour gagner des trophées et avoir le succès de l’année dernière, on a besoin de tout le monde. Je vais essayer de continuer à faire la même chose mais pour être ambitieux on a aussi besoin de changer des choses, notamment avec les joueurs qu’on a signé. Notre mentalité est d’être en dehors de notre zone de confort». Voilà qui est dit !