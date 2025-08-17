Liga : Bilbao arrache la victoire face à Séville

Suite de la première journée de Liga. Séville a connu une entame compliquée sur la pelouse de Bilbao. Les Andalous, bousculés, ont rapidement subi la domination basque. Nico Williams a ouvert le score sur penalty à la 36e minute, concrétisant la supériorité de l’Athletic. Quelques instants plus tard, Maroan Sannadne a enfoncé le clou en inscrivant le deuxième but (43e, 2-0), laissant Séville rentrer aux vestiaires avec deux longueurs.

En seconde période, le FC Séville a retrouvé des couleurs : Dodi Lukébakio à la 60e minute, puis Lucien Agoumé à la 72e, ont permis aux Andalous de revenir au score face à Bilbao. Mais c’est finalement Robert Navarro, sur une passe décisive de Nico Williams à la 81e, qui a redonné l’avantage au club basque en toute fin de match (3-2). Une victoire difficile mais précieuse pour Bilbao, face à un Séville solide en seconde période.