L’AS Monaco va toucher le jackpot avec Willem Geubbels

Grand talent de l’Olympique Lyonnais, Willem Geubbels avait décidé de rejoindre le projet de l’AS Monaco en 2018, pour près de 20 millions d’euros. Prêté ensuite une saison au FC Nantes, l’attaquant de 23 ans s’était ensuite épanoui sous le maillot de Saint-Gall, en Super League suisse. La saison passée, il avait inscrit 17 buts, pour 3 passes décisives délivrées, et il vient de rejoindre le Paris FC.

La formation suisse a vendu le joueur pour un peu plus de 9 M€ plus des bonus. Un transfert qui fait les affaires de l’AS Monaco, puisque les Asémites avaient négocié un joli pourcentage sur une revente de son attaquant, à hauteur de 30% sur le montant brut du transfert. Pour rappel, Geubbels était arrivé libre en Suisse en provenance du Rocher en janvier 2023.