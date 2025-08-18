Wayne Rooney dézingue sèchement Alexander Isak !

Alors que Wayne Rooney, 39 ans, a fait ses grands débuts en tant que chroniqueur pour « Match of ze day » en Angleterre hier, l’ancien capitaine de Manchester United n’a pas mâché ses mots à propos d’Alexander Isak. L’ancien international anglais a vivement critiqué l’attitude de l’attaquant suédois, toujours en grève et refusant de jouer pour Newcastle afin de forcer son transfert vers Liverpool. « Le fait qu’il refuse de venir s’entraîner va rendre son retour très difficile. Il y a une question de confiance, il s’y prend mal. Peut-être qu’il est mal conseillé », a lancé sèchement Rooney, avant d’aller plus loin : « pour l’équipe qui essaie de le signer, dans ce cas-ci Liverpool, vous devez vous demander si c’est le genre de joueur que vous voulez… qui va abandonner ses coéquipiers et un grand club. C’est une bonne opportunité, mais il faut le faire de la bonne manière. »

Rooney sait de quoi il parle, lui qui avait lui-même demandé à quitter Manchester United en 2010, avec Chelsea en embuscade. Mais l’Anglais a tenu à marquer une différence de taille avec l’attitude d’Isak. « Il y a la bonne manière et la mauvaise manière de le faire. Et j’ai moi-même été dans cette situation lorsque j’ai demandé à Manchester United de partir », a-t-il reconnu, avant qu’Alan Shearer ne souligne : « mais vous, vous avez déposé une demande de transfert. Vous n’avez pas refusé de vous entraîner, vous n’avez pas refusé de jouer. » Ensuite, Wayne Rooney a appuyé : « Isak ne s’y prend pas du tout de la bonne manière. Les joueurs se démènent aujourd’hui pour le club, pour les milliers de fans qui se déplacent, mais eux voient un autre joueur qui refuse de jouer malgré un contrat de trois ans et un salaire de plus de 100 000 £ par semaine. On ne peut pas faire ça. »