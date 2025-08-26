Newcastle : Alexander Isak reste campé sur ses positions

Le match de Premier League d’hier entre Newcastle et Liverpool (2-3) avait une portée hautement symbolique. Outre le fait d’être un choc du championnat anglais, cette rencontre a surtout remis le dossier Alexander Isak sous le feu des projecteurs.

La suite après cette publicité

Pour rappel, l’attaquant suédois refuse de rejouer pour les Magies, car il souhaite quitter le Tyneside et rejoindre Liverpool. Hier, les Toons ont tenté de le faire changer d’avis, notamment avec l’intervention du boss Yasir Al-Rumayyan au domicile du joueur. Cependant le Telegraph nous apprend que cet entretien n’a absolument rien changé. Isak veut quitter Newcastle, coûte que coûte.