Menu Rechercher
Commenter 21
Premier League

Newcastle : Alexander Isak reste campé sur ses positions

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Alexander Isak @Maxppp

Le match de Premier League d’hier entre Newcastle et Liverpool (2-3) avait une portée hautement symbolique. Outre le fait d’être un choc du championnat anglais, cette rencontre a surtout remis le dossier Alexander Isak sous le feu des projecteurs.

La suite après cette publicité

Pour rappel, l’attaquant suédois refuse de rejouer pour les Magies, car il souhaite quitter le Tyneside et rejoindre Liverpool. Hier, les Toons ont tenté de le faire changer d’avis, notamment avec l’intervention du boss Yasir Al-Rumayyan au domicile du joueur. Cependant le Telegraph nous apprend que cet entretien n’a absolument rien changé. Isak veut quitter Newcastle, coûte que coûte.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (21)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Premier League
Newcastle
Liverpool
Alexander Isak

En savoir plus sur

Premier League Premier League
Newcastle Logo Newcastle
Liverpool Logo Liverpool FC
Alexander Isak Alexander Isak
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier