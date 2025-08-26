Liverpool : Hugo Ekitike est en train de mettre tout le monde d’accord

C’est assurément l’un des transferts de l’été. Alors qu’Alexander Isak était attendu dans un premier temps à Liverpool, c’est finalement Hugo Ekitike qui a été choisi par les dirigeants liverpuldiens. Débusqué contre 90 millions d’euros après une superbe saison avec l’Eintracht Francfort, l’attaquant français était forcément attendu au tournant. Titulaire immédiat aux yeux d’Arne Slot, le buteur de 23 ans n’a pas attendu longtemps avant de faire trembler les filets.

Auteur de l’ouverture du score lors du Community Shield, Ekitike a également marqué pour son premier match avec Liverpool en championnat et à domicile. Un aboutissement merveilleux pour un joueur dont l’arrivée escortait de nombreux doutes avec elle. Encore une fois titularisé à Newcastle ce lundi, l’ancien du PSG a récidivé. Trouvé en retrait sur une passe de Cody Gakpo, le Français, qui peut aussi représenter le Cameroun, a envoyé une frappe rasante qui a touché le poteau avant de finir au fond des filets.

Trois buts en trois matches pour Hugo Ekitike

Mis en doute par des supporters qui souhaitaient voir arriver Alexander Isak dans un premier temps, Ekitike est en train de faire taire tous ses détracteurs cette saison. De son côté, Arne Slot est déjà conquis par son nouveau joueur. Même sans avoir vu son but contre les Magpies car il était encore dans le vestiaire, le coach néerlandais reste sous le charme de son numéro 22 après avoir été questionné sur Isak : «je pense que l’histoire devrait être celle d’Hugo Ekitike marquant un autre but pour nous… Ce ne serait pas juste si ce n’était pas l’histoire.»

Auteur donc de son troisième but en autant de rencontres avec sa nouvelle équipe, Hugo Ekitike fait taire de nombreux détracteurs. Malgré un échec au PSG où il n’a pas été exploité à sa juste valeur, Ekitike tient aujourd’hui une belle revanche. Mais comme tout va très vite dans le football, l’avant-centre de 23 ans aspire sûrement être régulier dans un pays où les critiques peuvent s’abattre très vite sur vous en cas de disette. Néanmoins, Hugo Ekitike peut se targuer d’avoir réalisé des débuts idylliques avec Liverpool.