L’AS Roma insiste pour Kóstas Tsimíkas

Courtisé par l’AS Roma depuis plusieurs semaines, Kóstas Tsimíkas est bel et bien sur le départ à Liverpool après l’arrivée de Milos Kerkez en provenance de Bournemouth. Selon Sky Sport Italia, la Roma ne renonce pas à Tsimikas de Liverpool, et espère conclure l’affaire par le biais d’un prêt.

Pour le coach italien, Gasperini, le latéral gauche Kóstas Tsimíkas serait un atout précieux, tant par son expérience internationale que par sa polyvalence : capable d’évoluer dans l’axe, mais aussi piston. Malgré la présence d’Angeliño sur le flanc gauche, le joueur de Liverpool serait la piste prioritaire. Le joueur fut aussi courtisé par l’OM.

