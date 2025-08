Mercato : 6 têtes vont encore tomber à Liverpool

Sacré champion d’Angleterre en 2025, Liverpool est pourtant en train de chambouler son effectif. Florian Wirtz, Milos Kerkez, Giorgi Mamardashvili, Jeremie Frimpong et Hugo Ekitike sont arrivés. Et d’autres pourraient encore débarquer à l’image d’Alexander Isak (Newcastle), Marc Guehi (Crystal Palace) ou Rodrygo (Real Madrid). Prêts à faire sauter la banque, les Anglais ont aussi enregistré quelques départs, dont ceux de Trent Alexander-Arnold (Real Madrid) et de Luis Diaz. Ce dernier a signé il y a quelques heures au Bayern Munich.

Mais il ne s’agira pas du dernier départ cet été chez les pensionnaires d’Anfield. Le Liverpool Echo indique que les dirigeants des Reds souhaitent encore boucler au moins six départs avant la clôture du mercato d’été 2025. En tête de la liste des indésirables, on retrouve Darwin Nuñez. Ce n’est pas un secret, Arne Slot ne compte plus sur l’Uruguayen. Invité à trouver un nouveau point de chute, il a été un temps proche de Naples, qui s’est lassé d’attendre et a jeté l’éponge. Al-Hilal figure aussi parmi ses courtisans, tout comme la Juventus. Mais il faudra mettre au minimum 58 M€ sur la table pour son transfert, sans compter son salaire.

Les Reds veulent dégraisser

Comme lui, Federico Chiesa est prié d’aller voir ailleurs. Comme révélé sur notre site, l’AS Roma, l’Atalanta, Bologne et la Fiorentina sont sur le coup. Vendredi dernier, la presse italienne a assuré que Naples est toujours séduit. Pour lui, le LFC souhaite entrer dans ses frais et récupérer les 12 M€ investis. Ce qui ne devrait pas être un énorme problème. En revanche, les Reds veulent récupérer un paquet d’argent sur le jeune Ben Doak. Envoyé en prêt la saison dernière à Middlesbrough en Championship, il est courtisé par plusieurs écuries, dont Nottingham Forest. Pour lui, il faudra lâcher environ 28 M€.

Harvey Elliott, lui, est courtisé par West Ham. La porte s’ouvrira si jamais une proposition arrive. Idem pour Tyler Morton, dont le nom revient du côté des Hammers mais aussi de l’OL selon le Liverpool Echo. Les discussions se poursuivent avec les Gones. Enfin, les Anglais pourraient se séparer d’Andy Robertson ou de Kostas Tsimikas. L’un d’eux s’en ira puisque le club de la Mersey est pourvu à leur poste et qu’il est inutile de garder tout le monde. Dans le sens des arrivées comme dans celui des départs, où on s’attend à 6 pertes au moins, Liverpool se prépare à un dernier mois de mercato particulièrement agité.