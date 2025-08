Un nouveau cador européen fonce sur Alexander Isak

Tout est réuni pour que le dossier Isak soit l’un des feuilletons de l’été. Désiré par Liverpool depuis plusieurs semaines, et ce malgré l’arrivée récente d’Hugo Ekitike dans un secteur offensif déjà bien fourni, l’international suédois (52 sélections, 16 buts) a envie de s’offrir un nouveau défi. Selon le Daily Mail, l’attaquant de 25 ans a déjà exprimé son souhait de rejoindre les Reds, et sa direction a été mise au parfum.

Son absence lors de la tournée asiatique des Magpies n’est pas non plus passée inaperçue, et la presse britannique s’époumone à commenter toutes les avancées du dossier. Hier, on apprenait via The Athletic et Fabrizio Romano, que Newcastle avait déjà repoussé une offre de Liverpool à hauteur de 140 millions d’euros, plus bonus. Les dirigeants des Toons ont poliment indiqué à leurs homologues qu’il n’y aurait pas de discussions, tant que le remplaçant d’Isak ne serait pas trouvé.

Manchester United est prêt à faire des folies

Le nom de Benjamin Šeško revient souvent pour remplacer le Suédois (une offre de 80 M€ aurait été formulée à Leipzig), mais le mystère reste entier dans ce dossier, que Manchester United a aussi pris à bras-le-corps. Les Red Devils, déjà très actifs pour se renforcer comme en témoignent les 150 millions d’euros dépensés pour Mbeumo et Cunha, sont effectivement à la recherche d’un numéro 9, eux aussi.

Et comme le révèle The Sun, le club mancunien s’est désormais invité dans la course au Suédois (Watkins, Sesko sont toujours aussi courtisés). On en est pour le moment au stade de la simple prise de contact, mais le média précise que les Red Devils se tiennent prêts à formuler une offre démentielle, alors que Newcastle attend au moins 170 millions d’euros pour son attaquant, auteur de 23 buts en Premier League la saison passée. Néanmoins, ce deal s’annonce laborieux à bien des égards : Isak est obsédé par l’idée de rejoindre Liverpool et MU devra donc se montrer persuasif pour l’attirer. Il faudra suivre attentivement dans les prochains jours les nouveaux éléments de ce dossier, qui pourrait s’étirer jusqu’à la fin du mercato…