Manchester United veut devancer Newcastle pour son nouvel attaquant

La Premier League a largement animé le mercato estival 2025-26 et les clubs anglais ne comptent pas s’arrêter là. Parmi les dossiers chauds du moment, Liverpool, déjà plus que dépensier cet été, souhaite enrôler Alexander Isak pour clôturer en beauté son mercato estival. Annoncé sur le départ, le buteur suédois ne s’est pas rendu avec le reste de son équipe à Singapour, pour la tournée de pré-saison de Newcastle. Et s’ils espèrent le conserver, les Magpies ont activé d’autres options.

La suite après cette publicité

En conférence de presse ce mardi, Eddie Howe est resté plus flou sur l’avenir de son buteur suédois : «il est sous contrat avec nous. Nous contrôlons dans une certaine mesure ce qui se passera ensuite pour lui. Mon souhait est qu’il reste, mais je n’ai pas le contrôle total de la situation». En difficulté pour attirer des recrues cet été, Newcastle a validé le recrutement d’Anthony Elanga, en provenance de Nottingham Forest, mais les Magpies ont échoué sur le dossier Ekitike, doublé par Liverpool.

La suite après cette publicité

Benjamin Sesko va devoir faire son choix

Pour l’oublier, les Magpies avaient contacté le RB Leipzig pour s’offrir Benjamin Sesko. L’attaquant slovène est courtisé durant ce mercato et, comme nous l’avions révélé, Newcastle prévoit de formuler une première offre aux environs de 73 M€ pour l’arracher au RB Leipzig. Le club allemand sait qu’il va être attaqué pour son joueur. Mais là encore, l’écurie d’Eddie Howe va devoir faire face à un sacré problème, car Manchester United serait également en discussion avec les représentants du buteur slovène, d’après Sky Sports Allemagne.

Le pensionnaire de Bundesliga réclame près de 80 millions d’euros pour le joueur de 22 ans et la décision appartiendra maintenant au buteur, auteur de 13 buts et 5 passes décisives en 33 rencontres de Bundesliga la saison dernière. Pour l’instant, les Magpies ont donc de l’avance sur ce dossier, mais ne sont pas à l’abri d’une nouvelle déconvenue. Après Hugo Ekitike, ils ont aussi vu Manchester City les doubler sur le portier James Trafford.