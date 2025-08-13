Marcus Rashford détruit Manchester United

Sous contrat avec Manchester United jusqu’en 2028, Marcus Rashford ne fait plus partie des plans des Red Devils depuis un bon moment. Considéré comme le futur patron d’Old Trafford, l’international britannique a perdu de l’influence la saison dernière, au point d’être prêté l’hiver dernier à Aston Villa (2 buts, 3 passes décisives en 10 matches de Premier League). Six mois plus tard, le joueur n’a pas souhaité rester à Birmingham, mais il n’a pas voulu pour autant retourner sous les ordres de Ruben Amorim.

Fraîchement arrivé en Catalogne, du côté du FC Barcelone, sous la forme d’un prêt, Marcus Rashford espère profiter de cette opportunité inattendue pour se relancer. Mais avant, il n’a pas hésité à pointer du doigt la gestion douteuse des Red Devils dans le podcast The Rest Is Football. En clair, le joueur dénonce le manque de stratégie d’un club dirigé désormais par Sir Jim Ratcliff. Des propos forts qui ne risquent pas de plaider pour un come-back à MU une fois son prêt chez les Blaugranas terminé.

MU n’a pas de plan

« On le constate dans toutes les équipes qui ont connu le succès sur une longue période : elles ont des principes auxquels tout nouvel entraîneur ou joueur doit se conformer ou être capable d’apporter sa contribution. Alors que parfois, j’ai l’impression que Manchester United s’est contenté de… nous avons soif de victoire, donc nous essayons toujours de nous adapter et de recruter des joueurs qui correspondent à ce système. Mais c’est une approche réactionnaire. Si votre orientation change constamment, vous ne pouvez pas espérer remporter le championnat », a-t-il déclaré, avant de conclure avec des mots qui feront plaisir à Amorim…

« Oui, vous pouvez gagner quelques coupes, mais c’est parce que vous avez un bon entraîneur, de bons joueurs et des joueurs décisifs dans votre équipe. Vous n’êtes pas là par hasard. C’est ce que certaines personnes oublient. Donc oui, nous sommes bien en dessous du niveau que nous estimons être celui de United. Mais si vous prenez du recul, ce que j’ai pu faire, surtout au cours des six derniers mois, à quoi vous attendiez-vous ? Les gens disent que nous sommes en transition depuis des années. Pour être en transition, il faut commencer la transition. C’est donc comme si la transition n’avait pas encore commencé. Pour commencer une transition, il faut établir un plan et s’y tenir. C’est ce que je ressens : ce n’est pas facile. Parce que si ça ne marche pas, les fans exigent un changement. J’ai l’impression qu’on a eu tellement de managers différents, d’idées différentes et de stratégies différentes pour gagner… qu’on se retrouve au milieu, dans un no man’s land. » Pour rappel, MU a terminé 15e du dernier exercice de Premier League et a « consommé » dix entraîneurs en douze ans, après le départ en retraite de Sir Alex Ferguson.