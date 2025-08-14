Newcastle : Alexander Isak est en grève !

C’est certainement le grand feuilleton de ce mercato. Alexander Isak souhaite quitter Newcastle, mais les Magpies veulent recevoir une grosse somme d’argent. Les 138 M€, plus bonus, proposés par Liverpool n’ont pas été suffisants. Dans le même temps, les Toons galèrent pour trouver son remplaçant. Une situation qui ne manque pas d’agacer le principal concerné.

Ce jeudi, le Daily Mail affirme à ce titre que l’attaquant suédois de 25 ans est en grève à Newcastle et ne sera pas disponible pour le premier match de la saison de Premier League contre Aston Villa ce week-end. Reste désormais à savoir si les différentes parties parviendront à trouver un terrain d’entente avant la fin du mercato.