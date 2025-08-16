Rennes : pourquoi Rongier a été nommé capitaine

Valentin Rongier a vécu une première animée au Roazhon Park. Accueilli par deux banderoles hostiles, l’ancien joueur du FC Nantes était pourtant capitaine des Rouge et Noir contre l’OM (1-0). Une marque de confiance qui a dû en agacer certains. Le joueur, lui, s’en est expliqué.

«Pour moi, c’est un groupe de leaders. Le coach a décidé de me faire porter le brassard ce soir pour être un relais notamment auprès de l’arbitre, notamment parce que je suis au centre du jeu. Mon comportement ne change aucunement, que j’aie le brassard ou pas. Maintenant, je suis un joueur d’expérience. Ca me fait chier de le dire, mais j’ai 30 ans (rires). On a un groupe avec énormément de qualité, mais avec beaucoup de jeunes. C’est à nous, qui avons plus de bouteille, d’accompagner ce groupe. Je vais tâcher de remplir ce rôle du mieux possible», a-t-il confié en zone mixte.