Liverpool lâche 35 M€ pour Giovanni Leoni

Les plus de 300 M€ dépensés sur le mercato n’avaient pas encore rassasié Liverpool. Insatiable, le club anglais a encore signé un chèque de 35 M€ pour un coup que peu de monde avait venu venir. Les Reds viennent de recruter le tout jeune Giovanni Leoni, 18 ans, défenseur central venu tout droit de Parme avec qui il n’aura connu que 17 matchs de Serie A.

L’Italien a tout de même fini la saison titulaire, lui qui avait été recruté de la Sampdoria en Serie B pour 4,5 M€ il y a un an. 29 rencontres professionnelles auront suffi à convaincre le champion d’Angleterre à foncer sur lui. «Le Liverpool FC a finalisé la signature du défenseur Giovanni Leoni de Parme, sous réserve de l’autorisation internationale et d’une demande de permis de travail validée. Le joueur de 18 ans rejoint les champions d’Angleterre après avoir passé un examen médical et signé un contrat à long terme», indique le communiqué des Reds. Il vient remplacer Jarell Quansah, parti au Bayer Leverkusen plus tôt dans l’été.