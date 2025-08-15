Menu Rechercher
Commenter 7
Officiel Premier League

Liverpool lâche 35 M€ pour Giovanni Leoni

Par Jordan Pardon - Maxime Barbaud
1 min.
Giovanni Leoni @Maxppp

Les plus de 300 M€ dépensés sur le mercato n’avaient pas encore rassasié Liverpool. Insatiable, le club anglais a encore signé un chèque de 35 M€ pour un coup que peu de monde avait venu venir. Les Reds viennent de recruter le tout jeune Giovanni Leoni, 18 ans, défenseur central venu tout droit de Parme avec qui il n’aura connu que 17 matchs de Serie A.

La suite après cette publicité
Liverpool FC
We have completed the signing of defender Giovanni Leoni from Parma, subject to international clearance and a successful work permit application ✍️😄
Voir sur X

L’Italien a tout de même fini la saison titulaire, lui qui avait été recruté de la Sampdoria en Serie B pour 4,5 M€ il y a un an. 29 rencontres professionnelles auront suffi à convaincre le champion d’Angleterre à foncer sur lui. «Le Liverpool FC a finalisé la signature du défenseur Giovanni Leoni de Parme, sous réserve de l’autorisation internationale et d’une demande de permis de travail validée. Le joueur de 18 ans rejoint les champions d’Angleterre après avoir passé un examen médical et signé un contrat à long terme», indique le communiqué des Reds. Il vient remplacer Jarell Quansah, parti au Bayer Leverkusen plus tôt dans l’été.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (7)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Premier League
Liverpool
Parme
Giovanni Leoni

En savoir plus sur

Premier League Premier League
Liverpool Logo Liverpool FC
Parme Logo Parme
Giovanni Leoni Giovanni Leoni
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier