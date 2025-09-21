Ses débuts à Liverpool, sa concurrence avec Isak, son arrivée en Bleus : les confidences fortes d’Hugo Ekitike

Hugo Ekitike a fait fermer des bouches. Après un court passage au Paris Saint-Germain, l’avant-centre de 23 ans s’est vite relevé du côté de l’Eintracht Francfort. Ses très bonnes prestations avec le club allemand lui ont ouvert les portes de la Premier League et, notamment, celles de Liverpool. Le club de la Mersey a déboursé 95 millions d’euros pour s’attacher les services du joueur formé à Reims, faisant de lui le cinquième joueur français le plus cher de l’histoire.

Avec un tel prix, les attentes à son encontre étaient considérables. Mais jusqu’à présent, Ekitike a su y répondre avec la manière. Buteur pour son premier match officiel avec les Reds face à Crystal Palace lors du Community Shield début août (défaite, 1-2), il a également marqué lors de ses débuts dans le championnat anglais contre Bournemouth (victoire, 4-2). Titulaire lors des cinq premières journées de PL, il a déjà inscrit 3 réalisations et a délivré une passe décisive. Des débuts rêvés donc, mais qui sont loin de surprendre le principal intéressé. « Vu de l’extérieur, ça peut choquer, mais moi, ça ne me choque pas », a déclaré Ekitiké dans une interview diffusée sur Canal+, ce dimanche.

« Isak ? Ça ne m’effraie pas »

« J’étais dans une dynamique où je faisais des stats aussi l’année dernière et je suis dans une bonne équipe qui me semble bien. Mais voilà, j’ai envie d’être un joueur qui a de la constance. » Si son rendement a impressionné Arne Slot, il n’a pas empêché Liverpool d’aller chercher un autre avant-centre cet été.

Au terme d’un feuilleton interminable, les Reds ont finalement réussi à attirer Alexander Isak contre 150 millions d’euros. Mais l’arrivée de l’ex-attaquant de Newcastle ne gêne pas Ekitike. Bien au contraire. « Quand je regarde mon historique, je n’ai jamais été dans un contexte facile. J’ai toujours été dans la concurrence. La concurrence, ça ne m’effraie pas. C’est un super joueur. Je l’ai pas mal regardé, quand j’étais en Allemagne. Il va pouvoir aider l’équipe, m’aider à passer encore des caps. Et puis, ce sera surtout le problème du coach. Si je suis bon, je pense qu’il pourra me mettre sur le terrain, il pourra même essayer de nous mettre tous les deux, donc je pense que c’est bien. »

Le Mondial avec les Bleus en tête

La concurrence ne fait donc pas peur à Hugo Ekitike. Débordant d’ambitions, le numéro 22 de Liverpool aspire à faire une grande saison sur le plan collectif, mais aussi sur le plan individuel. Avec en ligne de mire pour le néo-international français (2 sélections), la liste de Didier Deschamps pour le prochain Mondial sur le continent américain.

« Forcément, quand tu viens ici, j’ai envie de gagner. Et à titre personnel, j’ai envie d’être dans une continuité de ce que j’ai fait en Allemagne et j’ai aussi pu faire ma première en équipe de France (contre l’Ukraine, 0-2, le 5 septembre 2025). Et voilà, j’espère que je serai là au prochain et pourquoi pas à la Coupe du Monde en 2026, et il faut bosser », a-t-il conclu. À lui de prouver qu’il a sa place sur le terrain.