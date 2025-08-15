Bayer Leverkusen : Amine Adli en larmes pour ses adieux

Il y a quelques jours, nous vous révélions que l’international marocain Amine Adli était sur le point de quitter le Bayer Leverkusen. L’attaquant de 25 ans est tombé d’accord avec Bournemouth et il ne manque qu’un accord entre clubs. Ce vendredi soir, malgré sa situation, Adli était titulaire avec le Bayer contre le SG Sonnenhof Großaspach en Coupe d’Allemagne (4-0).

Passeur décisif, il a été remplacé à la mi-temps. Après la rencontre, il en a profité pour aller saluer les supporters une dernière fois. Les larmes aux yeux, il a donc pu faire ses adieux après trois saisons au club. Mais malgré tout, son transfert n’est pas encore officialisé. Le joueur a bien confirmé à sa direction qu’il souhaitait rejoindre la Premier League mais les discussions continuent entre le Bayer et Bournemouth sur l’opération. Le Bayer doit aussi trouver un remplaçant.