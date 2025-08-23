BL : le Bayer sombre à domicile, Stuttgart chute à Berlin, Francfort se balade

La Bundesliga a repris avec un après-midi riche en buts et en surprises. Fribourg a sombré à domicile face à Augsbourg (1-3), malgré un penalty transformé par Grifo, les visiteurs ayant plié l’affaire avant la pause grâce à Giannoulis, Matsima et Wolf. Wolfsbourg a également démarré fort en allant s’imposer à Heidenheim (1-3) : Skov Olsen a ouvert le score, Scienza a brièvement relancé les locaux, mais Svanberg puis Amoura sur penalty ont scellé le succès des Loups. Le Bayer Leverkusen a lui chuté d’entrée contre Hoffenheim (1-2) malgré une ouverture rapide de Quansah, Asllani et Lemperle ayant renversé la rencontre.

La suite après cette publicité

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 5 Hoffenheim 3 1 +1 1 0 0 2 1 13 Leverkusen 0 1 -1 0 0 1 1 2

Dans les autres affiches, l’Union Berlin a offert une belle victoire à ses supporters en dominant Stuttgart (2-1), grâce à un doublé d’Ansah avant la pause, Tiago Tomas ne pouvant que réduire l’écart en fin de match. Francfort a de son côté frappé fort contre le Werder Brême (4-1) : Uzun a ouvert le score avant un doublé de Bahoya et un but de Knauff, alors que Njinmah avait brièvement entretenu l’espoir pour Brême. Une première journée animée, marquée par des scénarios spectaculaires et déjà quelques favoris surpris.