Menu Rechercher
Commenter
Bundesliga

BL : Cologne s’offre Mayence sur le fil

Par Hanif Ben Berkane
Anthony Caci @Maxppp
Mayence 0-1 Cologne

Ce dimanche, il y avait de la Bundesliga avec la 1e journée et le match opposant Mayence à Cologne. Les locaux se sont fait surprendre dans cette rencontre en concédant une défaite. Pas de quoi bien débuter ce championnat allemand.

La suite après cette publicité

Le match a basculé à l’heure de jeu au moment où Paul Nebel a été exclu après un tirage de maillot. En infériorité numérique, Mayence pensait tenir jusqu’au bout sans craquer. Mais dans le temps additionnel, Marius Bulter a inscrit l’unique but qui a permis à Cologne de sortir avec les trois points (1-0, 90e+1).

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Bundesliga
Cologne
Mayence

En savoir plus sur

Bundesliga Bundesliga
Cologne Logo 1. FC Cologne
Mayence Logo Mayence
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier