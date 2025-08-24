BL : Cologne s’offre Mayence sur le fil

Ce dimanche, il y avait de la Bundesliga avec la 1e journée et le match opposant Mayence à Cologne. Les locaux se sont fait surprendre dans cette rencontre en concédant une défaite. Pas de quoi bien débuter ce championnat allemand.

Le match a basculé à l’heure de jeu au moment où Paul Nebel a été exclu après un tirage de maillot. En infériorité numérique, Mayence pensait tenir jusqu’au bout sans craquer. Mais dans le temps additionnel, Marius Bulter a inscrit l’unique but qui a permis à Cologne de sortir avec les trois points (1-0, 90e+1).