Ángel Di María offre la victoire à Rosario Central grâce à un coup franc magique
Ce samedi soir, Rosario Central et les Newell’s Old Boys se sont affrontés lors du derby de Rosario, comptant pour la sixième journée du tournoi de clôture du championnat d’Argentine. Le match est resté fermé jusqu’aux dix dernières minutes, moment choisi par Ángel Di María pour briller : l’ailier a enroulé un magnifique coup franc dans la lucarne de Juan Ángel Espínola González (82e).
FPP Sports @fppsports21 – 00:14
GOLAZO DE DI MARIA VS NewellsVoir sur X
De Tiro libre Ángel le da la victoria a Rosario Central en el clásico rosarino.
Grâce à ce but, Di María a offert une victoire précieuse à son club formateur, engagé dans la course au titre et troisième de son groupe en vue des play-offs. Il inscrit ainsi son troisième but en six matches depuis son retour en Argentine.
