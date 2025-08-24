Menu Rechercher
Commenter 8
Primera Division

Ángel Di María offre la victoire à Rosario Central grâce à un coup franc magique

Par Raphaël Raffray
1 min.
Angel Di Maria avec le maillot du Benfica Lisbonne @Maxppp
Rosario 1-0 Newell's

Ce samedi soir, Rosario Central et les Newell’s Old Boys se sont affrontés lors du derby de Rosario, comptant pour la sixième journée du tournoi de clôture du championnat d’Argentine. Le match est resté fermé jusqu’aux dix dernières minutes, moment choisi par Ángel Di María pour briller : l’ailier a enroulé un magnifique coup franc dans la lucarne de Juan Ángel Espínola González (82e).

La suite après cette publicité
FPP Sports
GOLAZO DE DI MARIA VS Newells

De Tiro libre Ángel le da la victoria a Rosario Central en el clásico rosarino.
Voir sur X

Grâce à ce but, Di María a offert une victoire précieuse à son club formateur, engagé dans la course au titre et troisième de son groupe en vue des play-offs. Il inscrit ainsi son troisième but en six matches depuis son retour en Argentine.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (8)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Primera Division
Rosario
Ángel Di María

En savoir plus sur

Primera Division Primera División (Argentine)
Rosario Logo Rosario Central
Ángel Di María Ángel Di María
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier