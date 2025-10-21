Menu Rechercher
Martín Zubimendi explique le choix Arsenal et le refus du Real Madrid

Martín Zubimendi at arsenal @Maxppp

Longtemps lié au Real Madrid lors du dernier mercato estival, Martín Zubimendi a finalement choisi de rejoindre Arsenal plutôt que les Merengues. Dans une interview accordée au Diario AS, le milieu de terrain de 26 ans s’est livré sur les raisons de ce choix, expliquant avoir été séduit par le style de jeu des Gunners et leur entraîneur Mikel Arteta. « Je ne sais pas, ça se ressent. Une fois que j’ai décidé de quitter la Real Sociedad, Arsenal était une équipe qui me convenait par son style de jeu, surtout. Je voulais aussi un entraîneur très minutieux et, dès que j’ai parlé à Arteta, j’ai trouvé ce que je cherchais. C’était une équipe très jeune, très passionnée, très soudée, avec envie de gagner, et même si elle n’a pas encore réussi à le faire, cela la rend encore plus motivée », a-t-il expliqué avant le choc contre l’Atlético de Madrid en Ligue des Champions.

Interrogé sur son choix clair entre Arsenal et le Real Madrid, Zubimendi a insisté sur le fait qu’il n’avait jamais hésité. « Je ne peux pas parler des autres clubs. Arsenal était celui que j’avais choisi, et j’y suis allé à fond », a-t-il assuré, avant de préciser concernant le manque supposé d’un joueur comme lui au sein de l’effectif madrilène : « Dire qu’il manquait une pièce comme moi au Real, c’est exagéré, tous leurs joueurs sont spectaculaires. Et c’est pareil à Arsenal. Celui qui jouait à ma position ici est pour moi l’un des meilleurs à son poste. C’est surtout le club qui a décidé que j’avais besoin de changement, et je suis là pour aider à améliorer l’équipe ».

Pub. le - MAJ le
