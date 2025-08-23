Menu Rechercher
Commenter 1
Officiel Bundesliga

Giovanni Reyna quitte Dortmund et rejoint Mönchengladbach

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
reyna @Maxppp

Il y a quelques saisons, Giovanni Reyna était considéré comme l’un des plus grands cracks du football mondial. Et même si le milieu offensif reste jeune du haut de ses 22 ans, sa carrière est poussive depuis quelques années. Auteur de 25 petits matches avec le BVB l’an dernier, l’Américain a perdu de sa superbe et a été poussé vers la sortie cet été.

La suite après cette publicité
Borussia Dortmund
Midfielder Gio Reyna has completed a move to league rivals Borussia Mönchengladbach with immediate effect.

Wishing you the best in your next chapter, Gio! 🇺🇸💛
Voir sur X

Proche de rejoindre l’Italie et Parme, Reyna va finalement rejoindre un autre Borussia, Mönchengladbach, comme l’a confirmé ce samedi le Borussia Dortmund : «le milieu de terrain Gio Reyna a rejoint le Borussia Mönchengladbach avec effet immédiat. Nous te souhaitons le meilleur pour la suite, Gio !»

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (1)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Bundesliga
M'gladbach
Dortmund
Gio Reyna

En savoir plus sur

Bundesliga Bundesliga
M'gladbach Logo Borussia VfL Mönchengladbach
Dortmund Logo BV Borussia 09 Dortmund
Gio Reyna Gio Reyna
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier