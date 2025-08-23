Bundesliga
Giovanni Reyna quitte Dortmund et rejoint Mönchengladbach
1 min.
@Maxppp
Il y a quelques saisons, Giovanni Reyna était considéré comme l’un des plus grands cracks du football mondial. Et même si le milieu offensif reste jeune du haut de ses 22 ans, sa carrière est poussive depuis quelques années. Auteur de 25 petits matches avec le BVB l’an dernier, l’Américain a perdu de sa superbe et a été poussé vers la sortie cet été.
La suite après cette publicité
Borussia Dortmund @BlackYellow – 17:17
Midfielder Gio Reyna has completed a move to league rivals Borussia Mönchengladbach with immediate effect.Voir sur X
Wishing you the best in your next chapter, Gio! 🇺🇸💛
Wishing you the best in your next chapter, Gio! 🇺🇸💛
Proche de rejoindre l’Italie et Parme, Reyna va finalement rejoindre un autre Borussia, Mönchengladbach, comme l’a confirmé ce samedi le Borussia Dortmund : «le milieu de terrain Gio Reyna a rejoint le Borussia Mönchengladbach avec effet immédiat. Nous te souhaitons le meilleur pour la suite, Gio !»
En savoir plus sur
La suite après cette publicité
Les grands chantiers d’Hansi Flick avec le Barça, Manchester United face à un énorme casse-tête avec ses indésirables
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer