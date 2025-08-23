Giovanni Reyna quitte Dortmund et rejoint Mönchengladbach

Il y a quelques saisons, Giovanni Reyna était considéré comme l’un des plus grands cracks du football mondial. Et même si le milieu offensif reste jeune du haut de ses 22 ans, sa carrière est poussive depuis quelques années. Auteur de 25 petits matches avec le BVB l’an dernier, l’Américain a perdu de sa superbe et a été poussé vers la sortie cet été.

La suite après cette publicité

Proche de rejoindre l’Italie et Parme, Reyna va finalement rejoindre un autre Borussia, Mönchengladbach, comme l’a confirmé ce samedi le Borussia Dortmund : «le milieu de terrain Gio Reyna a rejoint le Borussia Mönchengladbach avec effet immédiat. Nous te souhaitons le meilleur pour la suite, Gio !»