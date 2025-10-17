Lamine Yamal fait exploser le vestiaire du FC Barcelone

Lamine Yamal est décidément au centre de nombreuses polémiques. Durant cette trêve, son cas a été source de conflit entre le FC Barcelone et la fédération espagnole de football (RFEF) en raison de sa blessure. Mais les Culés ont eu le dernier mot. « La douleur pubienne qui gênait le joueur Lamine Yamal est réapparue après le match contre le PSG. Il manquera le match contre Séville et sa convalescence est estimée à deux à trois semaines », pouvait-on lire sur le communiqué de presse. Un retour est espéré pour le Clasico face au Real Madrid le 26 octobre prochain. Mais ce n’est pas le seul souci avec le joueur de 18 ans. Ce vendredi, il fait encore parler de lui de l’autre côté des Pyrénées.

En effet, la Cadena SER a consacré un sujet au crack de 18 ans dans l’émission El Larguero. Et la radio ibérique a fait pas mal de révélations. Ainsi, on apprend que les pensionnaires du Camp Nou s’inquiètent du sort de l’international espagnol, qui dispute sa troisième saison au plus haut niveau. Le Barça est «mécontent du comportement du joueur ces derniers mois», qui est très mal perçu en interne. Si Lamine Yamal est en général le premier à se présenter au centre d’entraînement, les dirigeants sont préoccupés par sa vie en dehors du rectangle vert. On peut penser à son anniversaire polémique en juillet dernier ou à sa relation très médiatisée avec la chanteuse Nicki Nicole. Les Catalans sont donc très vigilants le concernant et le surveillent de très près selon la SER.

Une gestion qui divise

Le média a également confirmé les informations du Chiringuito concernant un problème de ponctualité de Lamine Yamal qui a fait l’objet de négociations entre Hans Dieter Flick et le directeur sportif Deco juste avant le choc face au PSG. Ainsi, le coach du Barça a souhaité écarter l’ailier de 18 ans pour le choc face au PSG le 1er octobre quand il est arrivé en retard à une réunion d’équipe quelques jours avant. Ce que Flick avait déjà fait par le passé avec d’autres joueurs du groupe, comme Jules Koundé, Raphinha ou encore Iñaki Peña. Mais Deco lui a fait savoir que le cas Lamine Yamal était à part et il a refusé qu’il soit mis à l’écart. L’international espagnol a d’ailleurs joué l’intégralité du match contre le PSG (défaite 2-1).

Tout cela n’a pas été du goût de Flick, qui n’a pas apprécié que son autorité soit sapée. L’Allemand, qui a mis en place une certaine discipline dans son groupe, dément cette version. Cela le met même en colère selon El Chiringuito. Pourtant, la SER maintient ses informations. AS va dans le même sens et ajoute que le vestiaire du FC Barcelone ne comprend pas le traitement de faveur appliqué à Lamine Yamal alors que d’autres éléments ont été punis. Pour les joueurs, tout le monde doit respecter les règles et être sanctionné de la même manière. Flick est d’ailleurs très inquiet car il ne souhaite pas que son vestiaire explose un peu plus à cause d’un joueur et des décisions de la direction. Ambiance…