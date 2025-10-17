Daniel Riolo dénonce des manœuvres d’Al-Khelaïfi et Létang contre Ligue1+

Daniel Riolo, éditorialiste de l’After Foot sur RMC, a dénoncé ce jeudi les tensions autour de la chaîne Ligue1+, lancée cet été par la LFP. Selon lui, Nicolas De Tavernost, patron de LFP Media, pourrait claquer la porte face aux manœuvres de certains présidents, notamment Nasser Al-Khelaïfi et Olivier Létang, qui cherchent selon lui à « couler la chaîne ». Riolo souligne que malgré un lancement réussi et le travail fourni tout l’été par la nouvelle plateforme, certains acteurs contestent les primes accordées aux collaborateurs, remettant en cause la cohésion et l’autorité de De Tavernost.

Riolo pointe également les tensions avec la FFF sur l’attribution des droits des matchs des Espoirs, qui n’ont pas été confiés à Ligue1+, afin de « ne pas froisser beIN Sports ». Riolo accuse ouvertement beIN Sports d’agir pour fragiliser la chaîne : « ils tapent sur Ligue1+ alors qu’on pensait très naïvement que ça se passait bien », a-t-il déclaré, en dénonçant des conflits d’intérêts et des obstacles mis à la réussite du projet. Ambiance…