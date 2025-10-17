La folle histoire de Philippe Mexès sur Zinédine Zidane

International français à 29 reprises, Philippe Mexès a connu trois périodes bien distinctes en sélection : la génération Zidane entre 2002 et 2006, les années sombres de l’équipe de France entre 2007 et 2010, et enfin la période de reconstruction sous Laurent Blanc jusqu’à l’Euro 2012. Dans un entretien accordé au podcast Kampo, l’ex-défenseur de l’AC Milan est revenu sur ses débuts, entouré de plein de stars. Il a notamment évoqué le mythe Zinédine Zidane, qui l’avait marqué par son humilité et sa générosité.

«Une personne arrivait à Clairefontaine avec les nouvelles technologies : le nouveau Motorola, le nouveau Nokia, le DVD portable avec la batterie de 3h… Moi, je ne pouvais pas m’acheter ça, je venais d’avoir un contrat, donc tu gardes ton argent, retrace Mexès. Et du coup, Zidane dit à Nino (surnom de Wiltord) : "qu’est-ce que tu lui fais comme cadeau ? Tu fais un cadeau à Djibril (Cissé), et moi à Philippe (Mexès)". Moi, je n’avais rien choisi, j’étais mal à l’aise, j’allais pas dire "moi, je veux ça, ça, ou ça". Le soir, je suis dans ma chambre. Zinédine entre avec le DVD portable et la batterie de 3h à côté. Il me dit :"tiens, c’est cadeau". J’étais ému, choqué, j’ai vu la personne que c’était au-delà du joueur qui était intouchable.»