Ligue 1

PSG-Strasbourg : les compositions officielles

Par naslan
1 min.
Doué, Barcola et Ramos @Maxppp
PSG 1-2 Strasbourg

Reprise de la Ligue 1 ce soir après la trêve internationale d’octobre. Le championnat de France repart pied au plancher avec une affiche alléchante entre le PSG, leader, et Strasbourg, 3e à 1 point du champion d’Europe (coup d’envoi à 20h45). Tenus en échec à Lille il y a 15 jours (1-1), les Parisiens affrontent une équipe qui peine pour l’instant face au top 5 (défaites contre Monaco et l’OM).

L’infirmerie se vide peu à peu pour les hommes de Luis Enrique, qui récupère notamment ce soir Désiré Doué, déjà titulaire, près d’un mois et demi après sa blessure au mollet. Bradley Barcola, forfait avec l’équipe de France, tient bien sa place sur l’aile gauche du 4-3-3 de l’entraîneur espagnol, qui aligne une équipe assez remaniée, avec notamment Achraf Hakimi, Willian Pacho, Nuno Mendes ou Vitinha sur le banc. À noter que Khvicha Kvaratskhelia est également de retour dans le groupe.

Alors qu’on l’imaginait sur le retour après la trêve, le capitaine alsacien Emanuel Emegha manque encore à l’appel en raison d’une blessure aux ischio-jambiers. Autre cadre du Racing, Mamadou Sarr est lui aussi absent du groupe de Liam Rosenior, qui devrait présenter un 4-2-3-1 pour débuter. 2 changements après le carton face à Angers (5-0) : Ben Chilwell retrouve son couloir gauche, alors que Julio Enciso évoluera au poste de numéro 10. Conséquence de la réorganisation tactique, Abdoul Ouattara et Diego Moreira joueront un cran plus haut et occuperont les rôles d’ailiers.

Les compositions officielles :

PSG (4-3-3) : Chevalier - Zaïre-Emery (cap.), Zabarnyi, Beraldo, Hernandez - Lee, Mayulu, D.Doué - Mbaye, Ramos, Barcola.

Strasbourg (4-2-3-1) : Penders - G. Doué, Högsberg, Doukouré (cap.), Chilwell - El-Mourabet, Barco - Ouattara, Enciso, Moreira - Panichelli.

