MU : le pénalty complètement manqué de Bruno Fernandes contre Fulham

Bruno Fernandes a manqué un penalty crucial lors du match entre Manchester United et Fulham ce dimanche 24 août en Premier League. Déjà battu la semaine dernière par Arsenal, le milieu portugais, pourtant spécialiste des tirs au but, a envoyé son tir bien au-dessus de la barre, privant les Red Devils d’une ouverture au score.

La suite après cette publicité

Le score reste, pour le moment, bloqué à 0-0 au Craven Cottage, reflétant une rencontre fermée où les deux équipes ont eu du mal à se créer des occasions franches. Ce nouveau raté sur penalty renforce la frustration des fans de Manchester United et met la pression sur Bruno Fernandes et ses coéquipiers pour retrouver rapidement l’efficacité offensive.