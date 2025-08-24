Accord trouvé entre l’OL et Wolfsburg pour Saël Kumbedi

L’OL et Wolfsburg ont trouvé un terrain d’entente pour Saël Kumbedi. Le club rhodanien a accepté cet après-midi une offre de prêt payant à hauteur de 1 M€, assortie d’une option d’achat obligatoire fixée à 6 M€, ainsi que 15 % sur une éventuelle plus-value future. Une opération qui devrait permettre à l’OL de réaliser une belle marge, trois ans après avoir recruté le latéral droit en provenance du Havre pour environ 1 M€.

La suite après cette publicité

Âgé de 20 ans et barré cette saison par Ainsley Maitland-Niles, Kumbedi a reçu une proposition salariale très attractive de la part du club allemand. Déjà convoité par de nombreux clubs français ces derniers mois, le champion d’Europe U17 devrait désormais donner un nouvel élan à sa carrière en Bundesliga, où Wolfsburg mise une nouvelle fois sur un jeune talent tricolore.