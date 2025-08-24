Accord proche entre l’OL et Wolfsburg pour Saël Kumbedi

Trois ans après son arrivée à l’OL en provenance du Havre, Saël Kumbedi pourrait donner un nouveau sens à sa carrière. Âgé de seulement 20 ans, le prometteur latéral droit français avait déjà suscité de nombreux intérêts lors des derniers mercatos (Rennes, Reims, Nice, Strasbourg…), mais malgré un besoin capital de vendre, le club rhodanien s’était attelé à le conserver.

Auteur de 14 matchs de Ligue 1 la saison passée, mais très utilisé par Paulo Fonseca lors de cette préparation (il était même titulaire contre Lens lors de la première journée), le champion d’Europe U17 reste un élément courtisé. Il faut dire que son potentiel, son expérience à tout juste 20 ans (plus de 50 matchs de Ligue 1), et évidemment ses qualités qui répondent au cahier des charges du latéral moderne, en font un profil recherché sur le marché. C’est le cas en France, mais également en Allemagne.

Nice et Lille en embuscade

Selon nos informations, l’OL est aujourd’hui tout proche d’un accord avec Wolfsburg, très friand des talents tricolores quand on sait qu’Ismaël Doukouré était à un pas de rejoindre le club allemand l’été passé. À ce jour, les dirigeants allemands ont formulé à leurs homologues une offre globale de 9 millions d’euros, avec 7 millions de parts fixes, et 2 de bonus. On n’est plus très loin des attentes de l’OL, qui réaliserait une juteuse plus-value sur un joueur acheté environ 1 million d’euros en 2022.

Il faudra quand même suivre le comportement de la concurrence. Si des discussions sont actuellement menées entre Wolfsburg et le joueur sur les modalités du contrat, Lille et l’OGC Nice tentent de jouer des coudes. Le LOSC a formulé une offre de 5 millions d’euros, rejetée par l’OL, tandis que les Aiglons n’ont pas encore dépassé le stade de la prise de renseignements. Une décision est attendue en début de semaine pour déterminer si le joueur ira à Wolfsburg, ou non.