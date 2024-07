OL : Saël Kumbedi fortement apprécié en Ligue 1 !

Il y a des joueurs qui mettent du temps à performer au plus haut niveau et il y en a qui s’installent directement dans l’équipe première et Saël Kumbedi en est le meilleur exemple. Sorti d’un titre de champion d’Europe U17 avec les Bleus en 2022, le latéral droit formé au Havre débarquait à l’OL à 17 ans contre 1 M€. Il profitait alors des absences répétées de Malo Gusto pour obtenir du temps de jeu avec le club rhodanien (20 matches - 2 passes décisives pour sa première saison en L1).

Prolongé à Lyon en avril 2023 jusqu’en 2027, le prometteur latéral droit continue d’être aligné par Laurent Blanc puis Fabio Grosso mais est victime de l’arrivée de Pierre Sage qui l’appelle beaucoup moins, voire quasiment plus depuis le printemps dernier. Pas de quoi ébranler le natif de Stains qui a continué à donner le meilleur de lui-même attendant une heure qui n’est finalement pas venue.

Saël Kumbedi plait en Ligue 1

Confirmé à la tête du club rhodanien, Pierre Sage n’a pas l’intention de modifier des plans et va provoquer le départ cet été du n°20 de l’OL. Selon nos informations, le principal intéressé, qui est short-listé par de nombreux clubs français et européens depuis son adolescence, ne manque pas de prétendants que ce soit en Europe ou même en Ligue 1 ou quatre formations ont pris des renseignements.

Le Racing club de Strasbourg est très intéressé par le profil et la marge de progression de l’ancien Havrais dont la valeur oscille entre 8 et 10 M€. Quant à Rennes, qui cherche à se renforcer au poste de latéral droit, il n’est pas insensible aux qualités physiques et de vitesse de l’international tricolore U19. Quant à Nice, le duo Franck Haise-Florian Maurice, verrait bien en Kumbedi une belle alternative à Jordan Lotomba eux qui visent également un joueur plus expérimenté en la personne de Jonathan Clauss. Enfin, le Stade de Reims suit également le latéral droit de l’OL. À suivre.