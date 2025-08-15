Bournemouth : le bijou d’Antoine Semenyo face à Liverpool

Au terme d’un match spectaculaire, Bournemouth a finalement rendu les armes, ce vendredi soir, contre Liverpool. Menés deux buts à zéro, les visiteurs ont pourtant longtemps fait douter les Reds, notamment après le doublé du jeune ailier Antoine Semenyo. Et que dire de son second but…

Le joueur de 25 ans réalisait une course de 70 mètres, profitait des appels de ses partenaires pour fixer la défense des Reds, et plaçait une frappe précise, laissant Alisson impuissant (2-2, 74e). Malgré ce magnifique but, Liverpool assurait finalement l’essentiel en reprenant l’avantage grâce à Chiesa et Salah.