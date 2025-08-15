Menu Rechercher
Commenter 1
Premier League

Bournemouth : le bijou d’Antoine Semenyo face à Liverpool

Par Josué Cassé
1 min.
Antoine Semenyo sous les couleurs de Bournemouth @Maxppp
Liverpool 4-2 Bournemouth

Au terme d’un match spectaculaire, Bournemouth a finalement rendu les armes, ce vendredi soir, contre Liverpool. Menés deux buts à zéro, les visiteurs ont pourtant longtemps fait douter les Reds, notamment après le doublé du jeune ailier Antoine Semenyo. Et que dire de son second but…

La suite après cette publicité
CANAL+ Foot
Quel but fantastique de Semenyo qui remonte tout le terrain avant d'égaliser face à Liverpool 🤯

#LIVBOU | #PremierLeague
Voir sur X

Le joueur de 25 ans réalisait une course de 70 mètres, profitait des appels de ses partenaires pour fixer la défense des Reds, et plaçait une frappe précise, laissant Alisson impuissant (2-2, 74e). Malgré ce magnifique but, Liverpool assurait finalement l’essentiel en reprenant l’avantage grâce à Chiesa et Salah.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (1)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Premier League
Bournemouth
Antoine Semenyo

En savoir plus sur

Premier League Premier League
Bournemouth Logo AFC Bournemouth
Antoine Semenyo Antoine Semenyo
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier