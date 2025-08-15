Menu Rechercher
Commenter 1
Liga

Liga : Villarreal et Pape Gueye s’offrent Oviedo

Par Hanif Ben Berkane
Santi Comesaña @Maxppp
Villarreal 2-0 Oviedo

Début de la Liga ce vendredi soir avec Villarreal qui recevait le promu Oviedo. Emmené par un bon Pape Gueye, le Sous-marin jaune s’est tranquillement imposé 2-0 dans cette rencontre.

La suite après cette publicité

L’ancien marseillais a trouvé le chemin des filets dans ce match en inscrivant le deuxième but de son équipe. Quelques minutes avant, c’est Etta Eyong qui avait ouvert le score bien aidé par l’exclusion de Alberto Reina en début de match et du penalty manqué par Salomon Rondon avant ça.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (1)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Villarreal

En savoir plus sur

Liga Liga
Villarreal Logo Villarreal
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier