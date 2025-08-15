Liga : Villarreal et Pape Gueye s’offrent Oviedo

Début de la Liga ce vendredi soir avec Villarreal qui recevait le promu Oviedo. Emmené par un bon Pape Gueye, le Sous-marin jaune s’est tranquillement imposé 2-0 dans cette rencontre.

L’ancien marseillais a trouvé le chemin des filets dans ce match en inscrivant le deuxième but de son équipe. Quelques minutes avant, c’est Etta Eyong qui avait ouvert le score bien aidé par l’exclusion de Alberto Reina en début de match et du penalty manqué par Salomon Rondon avant ça.