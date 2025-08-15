Jules Koundé prolonge son contrat avec le FC Barcelone

C’était attendu, c’est désormais officiel. Jules Koundé a prolongé son contrat avec le FC Barcelone. Le défenseur international français est désormais lié au club catalan jusqu’en 2030, profitant de cet allongement de son bail pour obtenir une revalorisation salariale.

Arrivé à Barcelone en 2022, l’ancien joueur des Girondins de Bordeaux est désormais le cinquième joueur le mieux valorisé de l’effectif barcelonais. Depuis ses débuts avec les Culers, il a notamment remporté deux fois la Liga (2023, 2025), une fois la Coupe du Roi (2025) et la Supercoupe d’Espagne à deux reprises (2023, 2025).