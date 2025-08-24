HAC : le sublime but de Doucouré pour réduire la marque contre Lens !

Fodé Doucouré a illuminé le Stade Océane juste avant la pause en inscrivant son premier but en Ligue 1 pour le HAC face à Lens dans le cadre de la 2e journée. Sur un cafouillage dans la surface suite à un corner, le milieu a enchaîné d’une frappe puissante du pied droit, laissant le gardien lensois impuissant.

Ce bijou réduit l’écart à 1-2 après les réalisations de Said et Fofana, offrant un coup de boost à l’équipe normande et relançant le suspense dans ce match de la 2e journée de Ligue 1. Le HAC doit s’imposer afin d’éviter deux défaites consécutives.