Ligue 1

HAC : le sublime but de Doucouré pour réduire la marque contre Lens !

Par Allan Brevi
1 min.
La joie des Havrais. @Maxppp
Le Havre 1-2 Lens

Fodé Doucouré a illuminé le Stade Océane juste avant la pause en inscrivant son premier but en Ligue 1 pour le HAC face à Lens dans le cadre de la 2e journée. Sur un cafouillage dans la surface suite à un corner, le milieu a enchaîné d’une frappe puissante du pied droit, laissant le gardien lensois impuissant.

L1+
Le @HAC_Foot se relance juste avant la pause grâce au premier but en @Ligue1 de @Fodedoucoure13 (et quel but !) ☄

#HACRCL
Ce bijou réduit l’écart à 1-2 après les réalisations de Said et Fofana, offrant un coup de boost à l’équipe normande et relançant le suspense dans ce match de la 2e journée de Ligue 1. Le HAC doit s’imposer afin d’éviter deux défaites consécutives.

Pub. le - MAJ le
Ligue 1
Le Havre
Lens
Fodé Doucouré

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Le Havre Logo Le Havre
Lens Logo Lens
Fodé Doucouré Fodé Doucouré
