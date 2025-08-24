L’énorme boulette d’une journaliste de Sky Sport !

À l’issue de la rencontre entre l’Eintracht Francfort et le Werder Brême, une journaliste de la chaîne de Sky Sport a commis une terrible boulette. Alors qu’il venait d’échanger son maillot avec son ancien coéquipier Michael Zetterer qui évolue désormais à Francfort, Marco Friedl, capitaine du Werder, a été pris pour son ancien partenaire… «Nous voulons parler un peu de l’Eintracht Francfort, bien sûr. Concentrons-nous d’abord sur le match. Vous avez gagné 4-1 aujourd’hui. Est-ce la victoire d’ouverture à laquelle vous vous attendiez ?», a ainsi demandé la journaliste. Une première question qui n’a pas manqué d’agacer Marco Friedl. «Je suis un joueur du Werder Brême au cas où vous ne le sauriez pas».

«Je suis juste… Marco, désolée. On s’est vus avant… En fait, je suis juste… C’est ma faute, désolée», s’est finalement excusée la journaliste qui avait pourtant échangé de longues minutes avec l’intéressé avant la rencontre. «Je n’avais jamais vécu ça. J’ai eu une conversation avant le match. 90 minutes plus tard, elle ne me reconnaît plus. C’est étrange et un peu ridicule», a ainsi rappelé Friedl au journal Bild.