Menu Rechercher
Commenter 7
Bundesliga

L’énorme boulette d’une journaliste de Sky Sport !

Par Josué Cassé
1 min.
Marco Friedl avec le Werder Brême @Maxppp

À l’issue de la rencontre entre l’Eintracht Francfort et le Werder Brême, une journaliste de la chaîne de Sky Sport a commis une terrible boulette. Alors qu’il venait d’échanger son maillot avec son ancien coéquipier Michael Zetterer qui évolue désormais à Francfort, Marco Friedl, capitaine du Werder, a été pris pour son ancien partenaire… «Nous voulons parler un peu de l’Eintracht Francfort, bien sûr. Concentrons-nous d’abord sur le match. Vous avez gagné 4-1 aujourd’hui. Est-ce la victoire d’ouverture à laquelle vous vous attendiez ?», a ainsi demandé la journaliste. Une première question qui n’a pas manqué d’agacer Marco Friedl. «Je suis un joueur du Werder Brême au cas où vous ne le sauriez pas».

La suite après cette publicité

«Je suis juste… Marco, désolée. On s’est vus avant… En fait, je suis juste… C’est ma faute, désolée», s’est finalement excusée la journaliste qui avait pourtant échangé de longues minutes avec l’intéressé avant la rencontre. «Je n’avais jamais vécu ça. J’ai eu une conversation avant le match. 90 minutes plus tard, elle ne me reconnaît plus. C’est étrange et un peu ridicule», a ainsi rappelé Friedl au journal Bild.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (7)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Bundesliga
Francfort
Brême
Marco Friedl

En savoir plus sur

Bundesliga Bundesliga
Francfort Logo Eintracht Francfort
Brême Logo Werder Brême
Marco Friedl Marco Friedl
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier