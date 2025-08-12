Menu Rechercher
Malick Thiaw signe à Newcastle

Malick Thiaw avec l'AC Milan @Maxppp

En attendant de connaître le sort réservé à Alexander Isak en cette fin de mercato, Newcastle enregistre la venue de Malick Thiaw. L’Allemand de 24 ans a été convaincu par les Toons de venir renforcer ses rangs et de disputer notamment la Ligue des Champions. Il signe pour 5 saisons.

Newcastle United
I'm Malick Thiaw. I'm Newcastle United. 😍
Les Magpies déboursent 40 M€ pour l’accueillir. Son profil athlétique, sa capacité à défendre en un contre un et sa polyvalence ont séduit. Il avait rejoint l’AC Milan en provenance de Schalke pour un peu moins de 10 M€ à l’été 2022. Allegri aurait souhaité le conserver.

