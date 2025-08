Newcastle a repoussé une première offre stratosphérique de Liverpool pour Alexander Isak !

Les Reds de Liverpool ont décidé d’assommer le mercato estival 2025. Déboursant plus de 300 millions d’euros (308,68M€) avec les arrivées de Florian Wirtz (Bayer Leverkusen), Hugo Ekitike (Eintracht Francfort), Milos Kerkez (Bournemouth) et Jeremie Frimpong (Bayer Leverkusen), le club des bords de la Mersey a frappé fort. Cela n’est d’ailleurs pas fini puisqu’ils n’auraient déboursé que la moitié de leur budget transfert et visent désormais le gros coup Alexander Isak (Newcastle), estimé à 150 millions d’euros.

La suite après cette publicité

Dans le viseur des Reds depuis plusieurs semaines, et ce malgré l’arrivée récente d’Hugo Ekitike et un secteur offensif déjà bien fourni, l’international suédois (52 sélections, 16 buts) a d’ailleurs fait part de ses envies d’ailleurs. Actuellement avec son ancien club, la Real Sociedad, pour maintenir une parfaite forme physique, le droitier d’1m92 n’a aucune intention de prolonger du côté de Newcastle, alors que l’équipe d’Eddie Howe se trouve en Corée du Sud dans le cadre de sa tournée de pré-saison en Asie.

La suite après cette publicité

Une offre de 138 millions d’euros (hors bonus) !

Conscient de l’opportunité à saisir, Liverpool - qui avait déjà approché le board des Magpies de façon informelle - a ainsi décidé de passer la vitesse supérieure. Selon les dernières informations de The Athletic, les champions d’Angleterre en titre ont donc formulé une première offre officielle. Une proposition démentielle (138 millions d’euros + des bonus d’après les indiscrétions de Fabrizio Romano) que les Toons ont pourtant décidé de refuser. De quoi mettre fin au dossier ? Rien est moins sûr.

En effet, le média britannique précise que Liverpool devrait rapidement revenir à la charge pour tenter d’arracher le natif de Solna aux pensionnaires de St. James’ Park. De son côté, Newcastle continue de se montrer ferme et fait pour tout pour prolonger son serial buteur avec une revalorisation salariale à la clé et l’intégration d’une clause libératoire pour l’été prochain. Une offensive qui ne semble cependant pas porter ses fruits puisque le buteur de 25 ans n’a lui qu’une seule idée en tête : quitter Newcastle et s’offrir un nouveau challenge avec l’un des clubs les plus bankables de Premier League. À Liverpool, désormais, de dégainer une nouvelle offre, capable de faire plier les Magpies.