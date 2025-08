Newcastle vise du lourd en attaque

D’idole à traître. Chouchou des pensionnaires de Saint James Park, avec le Brésilien Bruno Guimarães, Alexander Isak n’est plus forcément le bienvenu depuis qu’il force son départ pour Liverpool. Une situation pesante sur laquelle Eddie Howe est revenu hier. Interrogé sur le retour à l’entraînement de l’avant-centre, il a confié : « bien sûr que j’aimerais qu’il le soit, mais je n’en sais rien pour le moment. D’autres personnes ont déjà vécu cette situation.» Ce lundi, le coach des Magpies a retrouvé Isak au centre d’entraînement dans le Tyneside assure le Chronicle, qui précise qu’une réunion cruciale va avoir lieu afin d’examiner la situation du joueur. Un joueur qui ne sera pas automatiquement accepté dans le groupe si finalement, il devait rester.

La suite après cette publicité

Newcastle veut du sang neuf

Dans le même temps, les Magpies avancent concernant sa succession. Plusieurs pistes sont suivies, la prioritaire menant à Benjamin Sesko. Newcastle a formulé durant le week-end une proposition d’environ 80 M€ à Leipzig. Les dirigeants des Toons attendent désormais de connaître la réponse du joueur, dans un délai de 24 heures. Car en parallèle, Manchester United, qui a ses faveurs selon certaines sources, est également là. Newcastle veut être fixé. Dans le même temps, les Anglais avancent sur d’autres pistes. Ce lundi, le Mirror et le Daily Mail révèle que Gonçalo Ramos (24 ans, PSG) plaît en interne. Le Portugais n’est, a priori, pas sur le départ cet été.

La suite après cette publicité

De son côté, The Sun cite le nom de Nick Woltemade (23 ans). Le joueur semble promis au Bayern Munich, qui s’est déjà entendu avec lui. Mais Stuttgart se montre ferme et réclame 46 M€. Interrogé à son sujet, Alexander Wehrle, le PDG de Stuttgart, a déclaré : « je maintiens ce que j’ai dit il y a cinq semaines : nous voulons aborder la prochaine saison avec Nick, et si quelque chose d’extraordinaire se produit, nous sommes prêts à négocier. Rien n’a changé à cet égard.» Newcastle regarde aussi du côté d’Aston Villa. Le profil d’Ollie Watkins (29 ans) séduit les dirigeants. Et la porte qui semblait fermée par les Villans, s’ouvre petit à petit.

Recruter en attaque mais pas seulement…

Ce qui n’est pas le cas pour Yoane Wissa. Ce dernier veut absolument rejoindre Newcastle. Problème, Brentford, qui a déjà perdu Bryan Mbeumo, n’est pas pour le vendre. Le club anglais pourrait le laisser filer en fin de mercato, une fois qu’il aura trouvé son remplaçant. Mais il sera peut-être trop tard pour signer chez les Magpies, qui veulent vite se renforcer. Et il n’y a pas que le secteur offensif qui va changer. Interrogé par la presse, Eddie Howe a expliqué au sujet du milieu de terrain : «nous en voulons six, et nous n’en avons plus qu’à quatre. C’est donc un problème pour nous et nous étudions cette situation. Nous ne pensons pas que la blessure de Joe Willock soit grave. Mon pronostic est de quatre à six semaines, peut-être moins. Mais je pense que c’est un aspect que nous étudions.»

La suite après cette publicité

Un défenseur central est aussi espéré. Ce lundi, le nom de Malick Thiaw (AC Milan) est revenu. De son côté, le Times révèle que les Toons rêvent de Marc Guehi. Ils ont déjà fait savoir qu’ils ne mettront pas plus de 46 M€ sur la table pour le joueur de Crystal Palace. Mais les Eagles ont fixé son prix à 58 M€. Newcastle va donc devoir revoir ses plans, d’autant que Liverpool est aussi séduit par Guehi. Outre Anthony Elanga, acheté pour près de 62 M€, et Aaron Ramsdale (prêt), Newcastle compte encore se renforcer durant cette dernière ligne droite du mercato. L’objectif est d’être le plus compétitif possible avec la Premier League et la Ligue des Champions à jouer. Que ce soit avec ou sans Alexander Isak. Le temps presse comme l’a admis Howe : « il ne reste plus beaucoup de temps. Surtout quand on sait qu’il faut familiariser chaque joueur avec notre jeu, quel que soit son effectif. Nous sommes toujours actifs sur le marché et recherchons des joueurs.»