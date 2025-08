Newcastle : Alexander Isak se fait détruire par toute l’Angleterre

C’est le dossier qui enflamme l’Angleterre depuis quelques semaines. Aprés avoir subtilisé Hugo Ekitike à Newcastle, Liverpool veut jouer un nouveau mauvais tour au Magpies en recrutant Alexander Isak. Le buteur de 25 ans est d’ailleurs sensible à cet intérêt puisqu’il a confirmé à son club qu’il souhaitait rejoindre Liverpool. Le début d’un bras de fer puisque Newcastle ne souhaite pas le vendre. Le joueur a lui refusé de prendre part à la tournée asiatique du club du côté de Liverpool.

De retour ce lundi à l’entraînement, il s’était auparavant entraîné avec ses anciens coéquipiers de la Real Sociedad. Une situation ubuesque qui a été pointée du doigt. Et du côté de la Perfide Albion, Alexander Isak en prend pour son grade. Son coach Eddie Howe n’a pas été tendre et n’a pas apprécié son attitude : «Nous sommes Newcastle. Un joueur a la responsabilité de faire partie d’une équipe et d’un groupe, et d’agir de manière appropriée. Aucun joueur ne peut s’attendre à mal se comporter et s’entraîner normalement avec le groupe. Il doit gagner le droit de revenir.»

Alan Shearer l’a cartonné

Légende de Newcastle, Alan Shearer a aussi été virulent envers les Magpies : «aucun individu n’est plus grand qu’un club de football, et s’il ne veut pas être là, très bien, faites ce que vous pouvez et faites-le sortir et dites-lui un grand merci pour les souvenirs, allez-y.» Un fan du club anglais a aussi montré son mécontentement : «il a mal géré son départ. Il a gagné notre amour et notre respect pendant des années, et il a tout ruiné en un mois.» Ancienne gloire de l’Olympique de Marseille, Chris Waddle est plus nuancé. Passé aussi à Newcastle entre 1980 et 1985, l’ancien milieu offensif anglais aimerait que la situation soit clarifiée par le principal intéressé.

«Isak est très discret, il ne donne jamais vraiment d’interviews, ne parle jamais vraiment de sa vie ni de son avenir. Donc, pour Newcastle, je suis sûr que les supporters, en particulier, aimeraient qu’il s’exprime et réponde à quelques questions. Je suis sûr qu’Isak adore Newcastle United, mais comme je l’ai dit, le football est une affaire de court terme. Les opportunités comme celle qu’il a en ce moment ne se présentent pas souvent. Alors oui, je suis sûr qu’il a été un peu influencé.».

«Il ne semble pas accorder d’interviews et ce serait bien, juste avant le début de la saison, de dire : "Je reste à Newcastle et je vais jouer cette saison, en profiter et on verra bien ce que ça donne ensuite". Je pense qu’une simple déclaration mettrait fin à toutes les spéculations à son sujet», a-t-il ainsi déclaré. Cependant, Alexander Isak conserve au moins un soutien. Ancien joueur de Liverpool et de Newcastle, Michael Owen a pris la défense du Suédois : «vous avez une courte carrière, vous essayez de gagner autant que vous pouvez. La plupart des footballeurs veulent juste faire partie des meilleures équipes et gagner des trophées.» Cartonné par son comportement, Alexander Isak n’a pas fini de faire parler de lui lors d’un mercato estival 2025 qui sera important pour son avenir.