Newcastle humilie à nouveau Alexander Isak

La fracture entre Alexander Isak et Newcastle prend une toute autre tournure cette fois-ci. En effet, l’attaquant suédois n’a pas été convié au barbecue familial organisé par Eddie Howe pour souder le vestiaire autour des proches des joueurs. Pire encore, il a été prié de se présenter à l’entraînement uniquement après la fin de l’événement, confirmant son isolement au sein du groupe. Déjà écarté des séances collectives, Isak s’entraîne seul depuis plusieurs jours, sur décision du staff selon The Telegraph.

Ce nouvel épisode intervient dans un contexte déjà très tendu. Officiellement blessé à la cuisse, Isak avait brillé par son absence lors du stage de pré-saison en Asie, préférant s’entraîner sans prévenir à la Real Sociedad, son ancien club. Un geste jugé inacceptable par Howe, qui l’a publiquement recadré. En coulisses, l’international suédois pousse pour rejoindre Liverpool, qui a transmis une offre de 138 M€, rejetée par Newcastle. Le club attend plus de 160 millions de livres et un remplaçant sécurisé pour envisager un départ. Mais en attendant, l’ambiance est glaciale à Tyneside, et Isak est plus que jamais dans l’ombre.